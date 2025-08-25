Hírlevél

Földbe csapódott egy helikopter egy brit szigeten

Súlyos légi baleset rázta meg hétfő reggel az Wight-szigetét. Egy turistákat szállító helikopter zuhant le egy mezőben Shanklin közelében, több mentőegység vonult a helyszínre.
Súlyos baleset történt hétfő reggel az Egyesült Királyságban, az Wight-szigeten. Egy turistákat szállító helikopter zuhant le Shanklin közelében, egy forgalmas út mellett, nem messze a Newport felé vezető főúttól.

helikopter, Ambulance is seen in London, Great Britain on July 8, 2025. (Photo by Jakub Porzycki/NurPhoto) (Photo by Jakub Porzycki / NurPhoto via AFP)
A hatóságok kivonultak a lezuhant helikopterhez - Brit mentőautó - Illusztráció! - Fotó: JAKUB PORZYCKI / NurPhoto

A repülőgép a Sandown repülőtérről szállt fel, második útjára indult a nap folyamán, amikor ismeretlen okból problémák adódtak. 

A baleset reggel fél tíz körül történt, amikor a légimentő szolgálathoz több segélykérő hívás érkezett.

A helyszínen jelenleg is zajlik a mentés - írja a BBC.

A hatóságok egyelőre nem közöltek információt arról, hányan tartózkodtak a fedélzeten, és milyen sérüléseket szenvedtek. A rendőrség lezárta az érintett útszakaszt, és arra kérik az autósokat, hogy kerüljék el a térséget - írja a Sky.

A légimentők azt is megerősítették, hogy 9:20-kor riasztották őket az esetre, és orvosból és szakparamedikusból álló csapatuk a helyszínen segíti a mentést.

Több helikopter is lezuhant a nyáron

Az Origo júniusban arról számolt be, hogy egy helikopter-balesetben rengeteg ember meghalt Indiában. Júliusban Szászországban csapódott a földbe egy helikopter.

