Földbe csapódott egy helikopter egy brit szigeten

Súlyos baleset történt hétfő reggel az Egyesült Királyságban, az Wight-szigeten. Egy turistákat szállító helikopter zuhant le Shanklin közelében, egy forgalmas út mellett, nem messze a Newport felé vezető főúttól.
A repülőgép a Sandown repülőtérről szállt fel, második útjára indult a nap folyamán, amikor ismeretlen okból problémák adódtak.
A baleset reggel fél tíz körül történt, amikor a légimentő szolgálathoz több segélykérő hívás érkezett.
A helyszínen jelenleg is zajlik a mentés - írja a BBC.
A hatóságok egyelőre nem közöltek információt arról, hányan tartózkodtak a fedélzeten, és milyen sérüléseket szenvedtek. A rendőrség lezárta az érintett útszakaszt, és arra kérik az autósokat, hogy kerüljék el a térséget - írja a Sky.
A légimentők azt is megerősítették, hogy 9:20-kor riasztották őket az esetre, és orvosból és szakparamedikusból álló csapatuk a helyszínen segíti a mentést.
Az Origo júniusban arról számolt be, hogy egy helikopter-balesetben rengeteg ember meghalt Indiában. Júliusban Szászországban csapódott a földbe egy helikopter.