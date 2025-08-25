Földbe csapódott egy helikopter egy brit szigeten

Súlyos baleset történt hétfő reggel az Egyesült Királyságban, az Wight-szigeten. Egy turistákat szállító helikopter zuhant le Shanklin közelében, egy forgalmas út mellett, nem messze a Newport felé vezető főúttól.

A hatóságok kivonultak a lezuhant helikopterhez - Brit mentőautó - Illusztráció! - Fotó: JAKUB PORZYCKI / NurPhoto

A repülőgép a Sandown repülőtérről szállt fel, második útjára indult a nap folyamán, amikor ismeretlen okból problémák adódtak.

A baleset reggel fél tíz körül történt, amikor a légimentő szolgálathoz több segélykérő hívás érkezett.

A helyszínen jelenleg is zajlik a mentés - írja a BBC.

Police confirmed a helicopter crashed in a field near the A3020 Shanklin Road, Isle of Wight, at 09:24.



Emergency services closed the road and urged the public to avoid the area.



It remains unclear how many people were onboard or whether there are casualties. #IsleOfWight pic.twitter.com/GqfXa5y3rG — BPI News (@BPINewsOrg) August 25, 2025

A hatóságok egyelőre nem közöltek információt arról, hányan tartózkodtak a fedélzeten, és milyen sérüléseket szenvedtek. A rendőrség lezárta az érintett útszakaszt, és arra kérik az autósokat, hogy kerüljék el a térséget - írja a Sky.

A légimentők azt is megerősítették, hogy 9:20-kor riasztották őket az esetre, és orvosból és szakparamedikusból álló csapatuk a helyszínen segíti a mentést.

