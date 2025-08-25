Nem számítottunk ilyen hamar hóra!

Hó. Képünk illusztráció

Fotó: Fanny magazin

Hó: a meteorológus szerint a nyár utolsó hete „őszies" lesz

Oroszország „északi fővárosa" a Severin ciklon hatása alá került, amely zivatarokat és a szokásosnál 4-5 Celsius-fokkal alacsonyabb hőmérsékletet hozott. Szentpéterváron 14-16, a régióban pedig 12-17 fokot mértek.

Az orosz rendkívüli helyzetek minisztériumának szentpétervári főigazgatósága figyelmeztetést adott ki, amely szerint kedden tovább romlik az idő, rövid esőzések, helyenként zivatarok, valamint viharok és szélrohamok várhatók. A város vezető meteorológusa, Alekszandr Koleszov korábban közölte, hogy a nyár utolsó munkahete őszies lesz.