Brutális hőhullám tombol Izraelben

A szakemberek figyelmeztetést adtak ki az egész országra augusztus 8. és 14. között a hőhullám miatt. A jeruzsálemi környezetvédelmi minisztérium a levegő szennyezettségét is rendkívül magasnak minősítette, különösen a levegőben lévő porszemcsék magas koncentrációja miatt. A Jordán-völgyben ezekben a napokban ötven Celsius-fokra, sőt még magasabbra is felkúszhat a hőmérő higanyszála, s a tengerparti részeken is nehezen viselhető el az ennél ugyan jóval alacsonyabb hőmérséklet a levegő magas páratartama miatt. Ezen a héten megdőltek az áramfogyasztási rekordok a folyamatosan működő klímaberendezések miatt.

Hőhullám tombol Izraelben - Illusztráció - Fotó: JOHN WESSELS / AFP

Egyre gyakoribbak a hőhullámok Izraelben is

Az elmúlt tíz évben növekedett a hőhullámok gyakorisága, időtartama és intenzitása Izraelben, és a következő évtizedekre vonatkozó előrejelzések egyre komorabbak és forróbbak.

Az izraeli meteorológiai szolgálat jelentése szerint a század végéig várhatóan átlagosan mintegy négy Celsius-fokkal emelkedik a hőmérséklet a 1961-1990-es időszakhoz képest, sőt olykor ennél is jóval magasabb értékekkel. Emellett a tél is megváltozik, csökken a csapadék mennyisége, de az esőzések intenzitása növekszik a klímaválság részeként.

Brace yourselves – 54°C in the Jordan Valley, 50°C near the Sea of Galilee midweek. pic.twitter.com/o6rkmcP1Ok — 𒉭 (@SefirotWatch) August 12, 2025

A hőhullámok hatással vannak a mezőgazdasági termés mennyiségére és minőségére, arra, hogy milyen növényeket lehet termeszteni, és ez befolyásolja az árukat és az élelmiszerbiztonságot. Ugyanakkor a nemzetbiztonságot is érintheti, mert befolyásolják a katonai kiképzések idejét és tartamát, a harci teljesítményt, valamint az ellenséges országok politikai stabilitását.