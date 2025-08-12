Hírlevél

Sokkoló fordulat: megkezdődött a nők kényszerű mozgósítása Ukrajnában

Brutális hőhullám tombol Izraelben

Izraelben különösen sokáig tartó hőségre figyelmeztetett a meteorológiai szolgálat. A hőhullámok intenzitása és gyakorisága a közel-keleti országban is folyamatosan nő.
A szakemberek figyelmeztetést adtak ki az egész országra augusztus 8. és 14. között a hőhullám miatt. A jeruzsálemi környezetvédelmi minisztérium a levegő szennyezettségét is rendkívül magasnak minősítette, különösen a levegőben lévő porszemcsék magas koncentrációja miatt. A Jordán-völgyben ezekben a napokban ötven Celsius-fokra, sőt még magasabbra is felkúszhat a hőmérő higanyszála, s a tengerparti részeken is nehezen viselhető el az ennél ugyan jóval alacsonyabb hőmérséklet a levegő magas páratartama miatt. Ezen a héten megdőltek az áramfogyasztási rekordok a folyamatosan működő klímaberendezések miatt.

hűhullám, A general view from Jerusalem over the Jordan valley is pictured at sunrise on June 13, 2025. Israel carried out strikes targeting nuclear and military sites in Iran early on June 13, after US President Donald Trump warned of a possible "massive conflict" in the region. (Photo by JOHN WESSELS / AFP)
Hőhullám tombol Izraelben - Illusztráció - Fotó: JOHN WESSELS / AFP

 

Egyre gyakoribbak a hőhullámok Izraelben is

Az elmúlt tíz évben növekedett a hőhullámok gyakorisága, időtartama és intenzitása Izraelben, és a következő évtizedekre vonatkozó előrejelzések egyre komorabbak és forróbbak.

Az izraeli meteorológiai szolgálat jelentése szerint a század végéig várhatóan átlagosan mintegy négy Celsius-fokkal emelkedik a hőmérséklet a 1961-1990-es időszakhoz képest, sőt olykor ennél is jóval magasabb értékekkel. Emellett a tél is megváltozik, csökken a csapadék mennyisége, de az esőzések intenzitása növekszik a klímaválság részeként.

A hőhullámok hatással vannak a mezőgazdasági termés mennyiségére és minőségére, arra, hogy milyen növényeket lehet termeszteni, és ez befolyásolja az árukat és az élelmiszerbiztonságot. Ugyanakkor a nemzetbiztonságot is érintheti, mert befolyásolják a katonai kiképzések idejét és tartamát, a harci teljesítményt, valamint az ellenséges országok politikai stabilitását. Az Origo korábban is írt egy hasonló hírről, extrém hőség tombol a világban.

 

