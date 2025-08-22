Rémisztő: ma éjszaka eltűnik a hold

Ma ugyanis úgynevezett fekete hold van: a Föld kísérője úgy áll a bolygónk és a Nap között, hogy sötét oldala felénk néz. Számunkra ez azt jelenti, hogy nincs zavaró holdfény, az ég mélyfekete marad – tökéletes háttér a hullócsillagok számára.

Fekete hold lesz ma az égen. Fotó: LUIS ACOSTA / AFP

Fekete hold és a csillagok

Különösen a Perseidák gondoskodnak még mindig a mennyei tűzijátékról. Bár csúcspontjuk augusztus közepén volt, még most is számos meteor látható. Aki ma éjjel az égre emeli tekintetét, jó eséllyel láthatja a ragyogó nyomokat.

Egyes hullócsillagok rövid vonalakként suhannak el, mások fényes csóvát hagynak maguk után, amely több másodpercig látható.

A Perseidák megfigyelésére a legjobb idő éjfél és hajnali 3 óra között van. Ekkor a legsötétebb, és a Perseus csillagkép, ahonnan a hullócsillagok látszólag indulnak, magasabbra emelkedik az égen. A legjobb, ha nem közvetlenül ebbe az irányba nézünk, hanem kissé mellé – így a fénynyomok még hosszabbnak és lenyűgözőbbnek tűnnek.

A fekete hold és a Perseidák együttese teszi ezt az éjszakát különlegessé. Ahol máskor a fényes hold elnyomja a meteorok fényét, ma sötétség uralkodik – és minden hullócsillag tisztán és világosan ragyog.

Egy álomszerű éjszaka, amilyet ritkán élhetünk át: fekete ég, villódzó meteorok és a lehetőség, hogy rengeteg kívánságot fogalmazzunk meg.