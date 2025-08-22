Olyasmit találtak a világűrben, amire ezelőtt még nem volt példa

A James Webb Űrtávcső (JWST) február 2-án több mint hat órán keresztül figyelte az Uránuszt és környezetét. Ekkor bukkant rá egy alig 10 kilométer átmérőjű égitestre, amelyet korábban még a Voyager–2 sem tudott azonosítani 1986-os közelségi elrepülése során. Ez a parányi hold annyira halvány, hogy jó eséllyel további hasonló méretű égitestek is rejtőzhetnek a bolygó körül.

Új holdat fedezett fel a James Webb Űrtávcső az Uránusz körül

Fotó: NASA

A frissen felfedezett objektum a S/2025 U1 ideiglenes jelölést kapta. Az Uránusz középpontjától mintegy 56 250 kilométerre kering, a Miranda pályáján belül, közvetlenül az Ophelia és a Bianca nevű holdak között. Körpályája arra utal, hogy valószínűleg a jelenlegi helyén alakult ki.

Miért különleges ez a hold?

A kutatók szerint egyetlen más bolygónak sincs annyi apró belső holdja, mint az Uránusznak. Ezek szoros kapcsolata a gyűrűkkel egy bonyolult, kaotikus történetre utal, amely elmoshatja a határt a gyűrűrendszer és a holdrendszer között.

A most felfedezett hold kisebb és halványabb, mint bármelyik eddig ismert társa, ezért a csillagászok arra számítanak, hogy a Webb-távcső még több apró holdat azonosíthat a jövőben. Ez a felfedezés nemcsak az Uránusz rendszerét teszi izgalmasabbá, hanem azt is mutatja, mennyit fejlődött a csillagászat a Voyager–2 óta.