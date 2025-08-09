Némi fennakadás – így néz ki, amikor egy hőlégballon épületnek ütközik – videó

Hőlégballon csapódott iskolának! Hihetetlen, mégis igaz. Az eset Tegnap történt egy hőlégballon fesztivál keretében – írja a Daily Mail.

Hőlégballon csapódott iskolának Angliában Fotó: Don Hainzl/pexels

Hőlégballon csapódott iskolának Angliában

Megdöbbentő felvételek kerültek fel a TikTok-ra arról a pillanatról, amikor egy hőlégballon nekiütközött a bristoli Oasis Academy Connaught tetőzetének. Az eset a Bristoli Nemzetközi Hőlégballon Fesztivál első napján történt, a Knowle West városrészben, reggel 7 óra után, a tervezett leszállóhely közelében.

Szemtanúk szerint a ballon kosara megdőlt, miközben a pilóta próbált magasabbra emelkedni. Úgy tűnt, az utasok akár ki is eshetnek, ám végül a hőlégballon felemelkedett a tető fölé, elkerülve a súlyosabb balesetet.

A felvételt készítő 22 éves helyi lakos, Stephanie szerint a jelenet másodpercek alatt történt, miközben a hajnalban felszállt mintegy száz ballon közül ez az egyik éppen a környéken ereszkedett.

A drámai pillanatok azóta bejárták a közösségi médiát, és a videó rövid idő alatt több mint egymilió megtekintést ért el.