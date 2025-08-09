Hírlevél

Fejjel lefelé landoltak az árokban, a tűzoltóknak kellett kiszedni őket a roncsból

Némi fennakadás – így néz ki, amikor egy hőlégballon épületnek ütközik – videó

Elképesztő jelenet játszódott le a Bristoli Nemzetközi Hőlégballon Fieszta első napján. Egy hőlégballon csapódott iskolának, miközben a kosár megdőlt, és úgy tűnt, az utasok ki is eshetnek. A pillanatot videón is rögzítették.
Hőlégballon csapódott iskolának! Hihetetlen, mégis igaz. Az eset Tegnap történt egy hőlégballon fesztivál keretében – írja a Daily Mail.

Hőlégballon csapódott iskolának Angliában Fotó: Don Hainzl/pexels

Hőlégballon csapódott iskolának Angliában

Megdöbbentő felvételek kerültek fel a TikTok-ra arról a pillanatról, amikor egy hőlégballon nekiütközött a bristoli Oasis Academy Connaught tetőzetének. Az eset a Bristoli Nemzetközi Hőlégballon Fesztivál első napján történt, a Knowle West városrészben, reggel 7 óra után, a tervezett leszállóhely közelében.

Szemtanúk szerint a ballon kosara megdőlt, miközben a pilóta próbált magasabbra emelkedni. Úgy tűnt, az utasok akár ki is eshetnek, ám végül a hőlégballon felemelkedett a tető fölé, elkerülve a súlyosabb balesetet.

A felvételt készítő 22 éves helyi lakos, Stephanie szerint a jelenet másodpercek alatt történt, miközben a hajnalban felszállt mintegy száz ballon közül ez az egyik éppen a környéken ereszkedett.

 A drámai pillanatok azóta bejárták a közösségi médiát, és a videó rövid idő alatt több mint egymilió megtekintést ért el.

@dailymailuk This is the moment a hot air balloon crashed into a primary school on the first day of an international festival. Shocking images show the balloon flying low before it hits the roof of Oasis Academy Connaught in the Knowle West area of Bristol. Witnesses described seeing the basket tip as it tried to get back into the air and said it 'looked like the people were going to fall out'. #hotairballoon #bristol #crash #news ♬ original sound - Daily Mail UK

 

