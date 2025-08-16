Hírlevél

haláleset

Rejtélyes haláleset, 102 méter mélyen találtak egy holttestet a Bodeni-tóban

23 perce
Olvasási idő: 3 perc
Holttestet találtak a Bodeni-tóban a hatóságok. A holttestet 102 mélyről emelték ki a tó iszapos fenekéről. A rendőrség vizsgálja az esetet, egyelőre nem tudni, ki az áldozat.
Szörnyű felfedezésre bukkantak a Bodeni-tó mélyén: egy holttestet találtak 102 méter mélyen, részben iszappal borítva, teljes sötétségben. A búvárok hetekkel ezelőtt fedezték fel a holttestet, de csak most sikerült biztonságosan kiemelniük – tájékoztat a Bild

Fotó: Unsplash

A Baden-Württembergben történt eset rejtélyes, több kérdést vet fel. Egyelőre nem sikerült azonosítani az elhunytat, és a halál oka sem tisztázott. Vajon bűncselekmény áldozata lett, vagy vízisport közben fulladt meg? Az sem világos, mennyi ideje feküdt a holttest a tóban. 

Egyes sajtóinformációk szerint a holttesten kabát, rövidnadrág és cipő is volt. 

Mivel a rendőrségi búvárok legfeljebb 40 méter mélyre merülhetnek, így a holttest kiemelése először lehetetlennek bizonyult. 

Az elhunytat péntek reggel a svájci rendőrsé speciális búvárai emelték ki. 

Az azonosítás folyamatban van, a rendőrség a környéken eltűnt 103 személy listáját vizsgálja, hogy azonosítsák a testet. 

 

