Rejtélyes haláleset, 102 méter mélyen találtak egy holttestet a Bodeni-tóban 

Szörnyű felfedezésre bukkantak a Bodeni-tó mélyén: egy holttestet találtak 102 méter mélyen, részben iszappal borítva, teljes sötétségben. A búvárok hetekkel ezelőtt fedezték fel a holttestet, de csak most sikerült biztonságosan kiemelniük – tájékoztat a Bild.
A Baden-Württembergben történt eset rejtélyes, több kérdést vet fel. Egyelőre nem sikerült azonosítani az elhunytat, és a halál oka sem tisztázott. Vajon bűncselekmény áldozata lett, vagy vízisport közben fulladt meg? Az sem világos, mennyi ideje feküdt a holttest a tóban.
Egyes sajtóinformációk szerint a holttesten kabát, rövidnadrág és cipő is volt.
Az elhunytat péntek reggel a svájci rendőrsé speciális búvárai emelték ki.
Az azonosítás folyamatban van, a rendőrség a környéken eltűnt 103 személy listáját vizsgálja, hogy azonosítsák a testet.