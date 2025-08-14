Hírlevél

holttest

Hátborzongató: holttestek úsztak a Szajnán

Sokkoló felfedezést tettek a francia hatóságok: négy áldozatot emeltek ki a Szajnából a Párizshoz közeli Choisy-le-Roi-ban. A férfi holttestek több napja a vízben lehettek, mielőtt egy vonat utasa észrevette őket.
A rendőrséget szerdán délután riasztotta egy elővárosi vasúton utazó szemtanú, miután meglátta a folyóban sodródó testeket. A helyszínre érkező vízi rendőrség először egy holttestet talált, majd rövid időn belül még hármat, néhány méterre egymástól. Az egyik áldozat körülbelül 50 méterre volt az elsőtől, egy másik ágak közé szorult, míg a negyedik a víz sodrásával úszott tovább.

Holttestek a Szajnában
Holttestek a Szajnában - illusztráció
Fotó: Shutterstock

Holttestek azonosítása és nyomozás

A négy férfi holttestet a párizsi igazságügyi-orvostani intézetbe szállították azonosításra és boncolásra. Choisy-le-Roi polgármestere, Tonino Panetta elmondta, hogy a testek előrehaladott bomlásnak indultak, és valószínűleg messziről sodródhattak a város közelébe. A rendőrség egyelőre nem talált bűncselekményre utaló nyomokat, de a vizsgálat folytatódik.

 

