Hátborzongató: holttestek úsztak a Szajnán

A rendőrséget szerdán délután riasztotta egy elővárosi vasúton utazó szemtanú, miután meglátta a folyóban sodródó testeket. A helyszínre érkező vízi rendőrség először egy holttestet talált, majd rövid időn belül még hármat, néhány méterre egymástól. Az egyik áldozat körülbelül 50 méterre volt az elsőtől, egy másik ágak közé szorult, míg a negyedik a víz sodrásával úszott tovább.

Holttestek a Szajnában - illusztráció

Holttestek azonosítása és nyomozás

A négy férfi holttestet a párizsi igazságügyi-orvostani intézetbe szállították azonosításra és boncolásra. Choisy-le-Roi polgármestere, Tonino Panetta elmondta, hogy a testek előrehaladott bomlásnak indultak, és valószínűleg messziről sodródhattak a város közelébe. A rendőrség egyelőre nem talált bűncselekményre utaló nyomokat, de a vizsgálat folytatódik.