Órákig az utcán hevert egy holttest, már rovarok mászkáltak rajta

A tragikus eset egy idős német turistával történt, aki rosszul lett a strandon, majd a mentők sikertelenül próbálták újraéleszteni. A nő meghalt, ám ahelyett, hogy a hatóságok elszállították volna, a holttestet egyszerűen az utcán, egy templom mellett hagyták. Szemtanúk beszámolói szerint a test órákig ott feküdt, és még hangyák is mászkáltak rajta.

Órákig feküdt a holttest az utcán egy lepedővel letakarva - illusztráció!

Holttest a turistaparadicsomban – rendszerszintű problémák

Nem ez az első eset, hogy a Zadari régióban gond adódik a halottszállítással és a hivatalos eljárásokkal. Már korábban is jelezték önkormányzati képviselők, hogy a nyári turistaszezonban egyre gyakoribbak a hasonló problémák, mivel nincs elegendő orvos és halottkémszolgálat a térségben.

A történtek nagy felháborodást keltettek: Igor Peternel parlamenti képviselő a közösségi oldalán is megosztotta a döbbenetes képeket, és feltette a kérdést: „Hol van a rendőrség, és miért nincs működő rendszer?”

A helyiek és a turisták számára is megdöbbentő látvány komoly kérdéseket vet fel a horvát egészségügyi és közigazgatási rendszer működésével kapcsolatban!

Itthon is történt hasonló eset: nemrégiben számoltunk be róla, hogy két fiatal talált egy holttestet az utcán, mely már napok óta ott feküdt.