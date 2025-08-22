Hírlevél

Rendkívüli

Egyre közelebb vagyunk az atomháborúhoz

Colorado államban

Horrorisztikus titokra derült fény a ravatalozóban – felháborító, amit a testekkel tettek

Colorado államban döbbenetes felfedezést tettek a hatóságok. Mintegy húsz, erősen bomlásnak indult holttestek kerültek elő egy ravatalozó titkos helyiségéből. Az ügy hatalmas felháborodást váltott ki, mivel a temetkezési vállalkozás a bizalommal visszaélve éveken át félrevezette a családokat.
Colorado állambannyomozásholttestravatalozórendőrség

Az ellenőrök egy erős bomlásszagot követve jutottak el egy álcázott ajtó mögé, ahol a Davis Mortuary épületében nagyjából húsz holttestet találtak. A dokumentumok szerint némelyikük több mint 15 éve várta a hamvasztást, miközben a hozzátartozók közül többen valószínűleg hamis hamvakat kaptak.

holttestek
Több évtizede rejtegetett holttestek egy ravatalozóban (A kép illusztráció!)
Fotó: Pexels

Holttestek egy elrejtett szobában – évtizedes átverésre derült fény

A vállalkozást vezető Brian Cotter, aki egyben a megyei halottkém is, megpróbálta megakadályozni az ellenőröket a helyiségbe való belépésben. A hatóságok szerint ez „a bizalom mélyreható megsértése és a gyászoló családok szívet tépő elárulása”.

A temetkezési vállalkozást azonnal felfüggesztették, és súlyos gondatlansággal, illetve szándékos megtévesztéssel vádolják. Egyelőre nem emeltek vádat, de teljes körű nyomozás indult, amely során az áldozatokat azonosítják és értesítik a családokat.

Colorado temetkezési ipara ismét botrányban

Ez nem az első ilyen eset a térségben: alig 30 mérföldre, Colorado Springsben korábban közel 200 bomló holttestet találtak egy másik ravatalozóban. Az ügyben a tulajdonosok pénzmosás, hamisítás és holttestgyalázás miatt több száz vádponttal néznek szembe.

A mostani eset újra rávilágít arra, hogy Colorado államban a temetkezési ipar szabályozása eddig rendkívül gyenge volt, hiszen sem rendszeres ellenőrzések, sem komoly szakmai követelmények nem voltak érvényben. Az új szabályozás alapján ez volt az első hivatalos vizsgálat a Davis Mortuaryban – és rögtön súlyos visszaélésekre derült fény.

 

