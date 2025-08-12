Elképesztő felvétel, gusztustalan bosszút állt egy tintahal a horgászon – videó

Vírusként terjed az a videó az interneten, amelyen egy horgász igencsak pórul járt, miután kifogott egy óriáskalmárt, ám az a horgon hihetetlen mennyiségű tintát lőtt a horgászra – írja a Newspapers.ph.

Megbosszulta a hal a kifogását, rendesen pórul járt a horgász

Chris Anthony Rapsing Rio a Facebookon osztotta meg a videót, amin élete első óriáskalmárját fogja ki.

A horgász büszkén mutatta a zsákmányt, ám a hal a következő pillanatban hatalmas mennyiségű tintát lőtt az arcára.

A felvételt készítő barát a megdöbbentő pillanatokat alig bírta videóra venni, olyan jót mulatott peches horgásztársán.

A férfi később elmondta, hogy a tinta nem okozott kárt, a tengerben tisztára mosta magát.