Rendkívüli

Sokkoló fordulat: megkezdődött a nők kényszerű mozgósítása Ukrajnában

zsákmány

Elképesztő felvétel, gusztustalan bosszút állt egy tintahal a horgászon – videó

Egy horgász váratlanul a figyelem középpontjába került, miután vírusként terjed a róla készült felvétel, amelyen egy hal tintát lő az arcába. A horgász a Fülöp-szigeteken, Romblonnál horgászott, ám amikor kifogott egyóriáskalmárt, az állat rengeteg tintát lőtt az arcába.
Vírusként terjed az a videó az interneten, amelyen egy horgász igencsak pórul járt, miután kifogott egy óriáskalmárt, ám az a horgon hihetetlen mennyiségű tintát lőtt a horgászra – írja a Newspapers.ph.

Megbosszulta a hal a kifogását, rendesen pórul járt a horgász
Chris Anthony Rapsing Rio a Facebookon osztotta meg a videót, amin élete első óriáskalmárját fogja ki. 

A horgász büszkén mutatta a zsákmányt, ám a hal a következő pillanatban hatalmas mennyiségű tintát lőtt az arcára. 

A felvételt készítő barát a megdöbbentő pillanatokat alig bírta videóra venni, olyan jót mulatott peches horgásztársán. 

A férfi később elmondta, hogy a tinta nem okozott kárt, a tengerben tisztára mosta magát. 

 

