Horrorállatok inváziója – torz nyulak, mókusok, őzek, mi jöhet még?

Európában és Észak-Amerikában egyre több horrorállat tűnik fel: zombi pókok, torz szarvasok, zombi mókusok és mutáns nyulak borítják testüket daganatokkal, de emberekre nincs közvetlen veszély.

Figyelem! Támadnak a horrorállatok!

Zombi pókok: a gomba irányítása alatt

Az egyik legfurcsább jelenség a zombi pókok felbukkanása. A Gibellula attenboroughii nevű gombafaj a pókok belső szerveit emészti fel, miközben átveszi az állatok viselkedésének irányítását. A fertőzött pókok megszokott rejtekhelyüket elhagyva nyílt terepen pusztulnak el, miközben testükből spórák szabadulnak fel, amelyek újabb pókokat fertőzhetnek meg.

A jelenséget először Észak-Írországban figyelték meg, majd Európában és az Egyesült Államok több régiójában is regisztrálták. Bár a látvány hátborzongató, az emberekre a gomba nincs hatással: a faj kifejezetten pókfajokra specializálódott, és emberi fertőzéshez millió évek genetikai változásai szükségesek.

Frankenstein-nyulak: a Shope-papillomavírus hatása

Az Egyesült Államokban a Frankenstein-nyulak néven elhíresült mutáns nyulak szintén a horrorállatok közé tartoznak. A Colorado, Minnesota és Nebraska államokban előforduló fertőzött nyulak fején fekete, tüskeszerű kinövések, csápokra vagy szarvakra emlékeztető elváltozások jelennek meg.

A mutáns nyulak fején fekete, szarvszerű kinövések jelennek meg a cottontail papilloma vírus miatt – a hatóságok távolságtartásra intenek.

A jelenség hátterében a Shope-papillomavírus (SPV) áll, amely a nyulak között szúnyogok, bolhák és kullancsok csípésén keresztül terjed. A fertőzött állatok többsége képes természetes módon meggyógyulni, de súlyos esetben rákos daganatok is kialakulhatnak. Bár a látvány sokakat megijeszt, az SPV kizárólag nyulakra veszélyes, és az emberekre nem jelent kockázatot.

Zombi mókusok: daganatok és deformált testek

A zombi mókusok jelensége szintén Észak-Amerikában vált egyre gyakoribbá, főleg Maine állam területén és Kanada egyes részein. A vírusos betegség következtében a mókusok testét gennyes szemölcsök, kopasz foltok és daganatok borítják. Súlyos esetekben a daganatok a belső szerveket is érinthetik.

‘Zombie squirrels’ covered in oozing warts spotted sulking through US backyards: report https://t.co/5MGlDvEfqH pic.twitter.com/zZCTaMFjOl — New York Post (@nypost) August 18, 2025

A vírus főként közvetlen érintkezéssel terjed az állatok között, hasonlóan a herpeszhez. A szakértők megnyugtatják a lakosságot, hogy a zombi mókusok nem jelentenek veszélyt az emberekre, háziállatokra vagy madarakra.

Torz szarvasok: a bőrfibróma veszélyei

Az Egyesült Államok több államában – így New York, Pennsylvania és Wisconsin területén – megjelentek a torz szarvasok, amelyeket húsbuborékokhoz hasonló daganatok borítanak. A jelenséget a szarvasok bőrfibrómája, egy vírusos eredetű betegség okozza, amely főként vérszívó rovarok közvetítésével terjed.