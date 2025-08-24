Horrorállatok inváziója – torz nyulak, mókusok, őzek, mi jöhet még?

Európában és Észak-Amerikában egyre több horrorállat tűnik fel: zombi pókok, torz szarvasok, zombi mókusok és mutáns nyulak borítják testüket daganatokkal, de emberekre nincs közvetlen veszély.
Az egyik legfurcsább jelenség a zombi pókok felbukkanása. A Gibellula attenboroughii nevű gombafaj a pókok belső szerveit emészti fel, miközben átveszi az állatok viselkedésének irányítását. A fertőzött pókok megszokott rejtekhelyüket elhagyva nyílt terepen pusztulnak el, miközben testükből spórák szabadulnak fel, amelyek újabb pókokat fertőzhetnek meg.
A jelenséget először Észak-Írországban figyelték meg, majd Európában és az Egyesült Államok több régiójában is regisztrálták. Bár a látvány hátborzongató, az emberekre a gomba nincs hatással: a faj kifejezetten pókfajokra specializálódott, és emberi fertőzéshez millió évek genetikai változásai szükségesek.
Az Egyesült Államokban a Frankenstein-nyulak néven elhíresült mutáns nyulak szintén a horrorállatok közé tartoznak. A Colorado, Minnesota és Nebraska államokban előforduló fertőzött nyulak fején fekete, tüskeszerű kinövések, csápokra vagy szarvakra emlékeztető elváltozások jelennek meg.
A jelenség hátterében a Shope-papillomavírus (SPV) áll, amely a nyulak között szúnyogok, bolhák és kullancsok csípésén keresztül terjed. A fertőzött állatok többsége képes természetes módon meggyógyulni, de súlyos esetben rákos daganatok is kialakulhatnak. Bár a látvány sokakat megijeszt, az SPV kizárólag nyulakra veszélyes, és az emberekre nem jelent kockázatot.
A zombi mókusok jelensége szintén Észak-Amerikában vált egyre gyakoribbá, főleg Maine állam területén és Kanada egyes részein. A vírusos betegség következtében a mókusok testét gennyes szemölcsök, kopasz foltok és daganatok borítják. Súlyos esetekben a daganatok a belső szerveket is érinthetik.
A vírus főként közvetlen érintkezéssel terjed az állatok között, hasonlóan a herpeszhez. A szakértők megnyugtatják a lakosságot, hogy a zombi mókusok nem jelentenek veszélyt az emberekre, háziállatokra vagy madarakra.
Az Egyesült Államok több államában – így New York, Pennsylvania és Wisconsin területén – megjelentek a torz szarvasok, amelyeket húsbuborékokhoz hasonló daganatok borítanak. A jelenséget a szarvasok bőrfibrómája, egy vírusos eredetű betegség okozza, amely főként vérszívó rovarok közvetítésével terjed.
A nyár végén és ősszel különösen gyakori a fertőzés, mivel ekkor nő a rovarok száma. Bár az állatokra veszélyes, az emberekre nem jelent közvetlen fenyegetést. A látvány azonban sokakat megdöbbent, hiszen az erdőkben és városközeli területeken is felbukkannak a deformált testű szarvasok.
Bár az emberre nem jelentenek közvetlen veszélyt, érdemes kerülni a fertőzött állatokkal való érintkezést, hogy csökkentsük a vírusok és kórokozók további terjedését. A hatóságok figyelmeztetnek, hogy a természetes környezetben megfigyelt állatokat hagyjuk békén, és inkább tartsuk be a távolságot a fertőzött populációkhoz.
A tudományos közösség folyamatosan vizsgálja a jelenségeket, és monitorozza a gombák és vírusok terjedését annak érdekében, hogy az állatpopulációk egészségét védje, miközben a lakosságot is tájékoztatják a látványos, ám emberre nem veszélyes mutációkról.