Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Rendkívüli

Fejjel lefelé landoltak az árokban, a tűzoltóknak kellett kiszedni őket a roncsból

Horvátország

Horvátország szabályai kellemetlen meglepetést hozhatnak a nyaralóknak

43 perce
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Déli szomszédunk az egyik legnépszerűbb nyári úti cél, különösen augusztusban. A turisták közül azonban sokan nem tudják, hogy a helyi szabályok megszegése – a strandtól az utakon át – súlyos bírsággal járhat. Horvátország kiszabott büntetésinek célja a természeti értékek védelme és a biztonság fenntartása.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Horvátországbírságbüntetés

Horvátország tengerpartján nemcsak a tilosban parkolásért, hanem kagylók, kavicsok vagy tengeri csigák gyűjtéséért is komoly bírság jár. A természetvédelmi előírások megszegése több százezer forintos terhet is róhat a pénztárcára, a gyűjtött tárgyakat pedig azonnal elkobozzák. A hatóságok a strandokon és repülőtereken egyaránt ellenőrzik a turistákat. 

Horvátország
Horvátország partjain a kagylók védettek. Fotó: Unsplash

A VEOL információi szerint a parkolási szabályok megszegése sem olcsó mulatság: a tilosban hagyott autókat elszállítják, és visszaváltásuk sokszor tízezrekbe kerül.

Horvátország szigorú szabályai

A közúti szabályok megszegése, főleg a gyorshajtás, még drágább lehet. Lakott területen belül a bírságok a következőképpen alakulnak:

  • 10 km/h alatt: 30 euró
  • 10–20 km/h között: 60 euró
  • 20–30 km/h között: 130 euró
  • 30–50 km/h között: 290–920 euró
  • 50 km/h felett: 2650 euró + akár 60 nap elzárás

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!