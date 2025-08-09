Horvátország szabályai kellemetlen meglepetést hozhatnak a nyaralóknak

Horvátország tengerpartján nemcsak a tilosban parkolásért, hanem kagylók, kavicsok vagy tengeri csigák gyűjtéséért is komoly bírság jár. A természetvédelmi előírások megszegése több százezer forintos terhet is róhat a pénztárcára, a gyűjtött tárgyakat pedig azonnal elkobozzák. A hatóságok a strandokon és repülőtereken egyaránt ellenőrzik a turistákat.

Horvátország partjain a kagylók védettek. Fotó: Unsplash

A VEOL információi szerint a parkolási szabályok megszegése sem olcsó mulatság: a tilosban hagyott autókat elszállítják, és visszaváltásuk sokszor tízezrekbe kerül.

Horvátország szigorú szabályai

A közúti szabályok megszegése, főleg a gyorshajtás, még drágább lehet. Lakott területen belül a bírságok a következőképpen alakulnak: