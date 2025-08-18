11 éves hős mentette meg a kútba esett kisfiút

Egy 11 éves hős lány története járja be az Egyesült Államokat és a világsajtót. A kislány egy kisfiút mentett meg, aki a kútba esett.
Hősies 11 éves lány sietett megmenteni egy 5 éves kisfiút, aki egy 6 méter mély kútba zuhant. A kislány, Juliana Fischer, otthon tartózkodott, amikor...
Sikolyokat hallottam, és valakit, aki azt kiabálta: ‘Hívjátok a 911-et!
– idézte fel Juliana.
A szomszéd kisfiú, Jack Buss, a kút fedelére lépett, amely félrecsúszott, és így a mélybe esett. Anyja, Kathleen Freeman kétségbeesetten próbálta nyugtatni gyermekét. A kislány közben a rendőrséget is riasztotta, majd azonnal létrát hozott, amelyet apja segítségével leengedett a kútba.
A hős lány mentése sikeres volt: Jack sértetlenül kimászott.
Nagyon bátor volt, és rendkívül hálás vagyok Julianának
– mondta a fiú édesanyja. A helyszínre érkező mentők már csak ellenőrizték az állapotát, és a kútra ideiglenes fémlapot helyeztek.
Juliana azonban szerény maradt.
Bárki megtette volna ugyanezt
– mondta, miközben a család és a környékbeliek hősként ünnepelték – írja a New York Post.
