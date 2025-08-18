11 éves hős mentette meg a kútba esett kisfiút

Egy 11 éves hős lány története járja be az Egyesült Államokat és a világsajtót. A kislány egy kisfiút mentett meg, aki a kútba esett.

Kútba esett a kisfiú, akit a szomszéd hős lány mentett meg (illusztráció) Fotó: Filipe Delgado/pexels

A hős lány és a kótba zuhant szomszéd kisfiú

Hősies 11 éves lány sietett megmenteni egy 5 éves kisfiút, aki egy 6 méter mély kútba zuhant. A kislány, Juliana Fischer, otthon tartózkodott, amikor...

Sikolyokat hallottam, és valakit, aki azt kiabálta: ‘Hívjátok a 911-et!

– idézte fel Juliana.

Heroic 11-year-old girl rushes to save toddler, 5, stuck in 20-foot deep well after hearing neighbor’s cries for help https://t.co/jrXmlRk3OS pic.twitter.com/AdFSQ4mS7m — New York Post (@nypost) August 18, 2025

A szomszéd kisfiú, Jack Buss, a kút fedelére lépett, amely félrecsúszott, és így a mélybe esett. Anyja, Kathleen Freeman kétségbeesetten próbálta nyugtatni gyermekét. A kislány közben a rendőrséget is riasztotta, majd azonnal létrát hozott, amelyet apja segítségével leengedett a kútba.

A hős lány mentése sikeres volt: Jack sértetlenül kimászott.

Nagyon bátor volt, és rendkívül hálás vagyok Julianának

– mondta a fiú édesanyja. A helyszínre érkező mentők már csak ellenőrizték az állapotát, és a kútra ideiglenes fémlapot helyeztek.

Juliana azonban szerény maradt.

Bárki megtette volna ugyanezt

– mondta, miközben a család és a környékbeliek hősként ünnepelték – írja a New York Post.

