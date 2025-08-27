Hírlevél

Újabb, fontos részletek kerültek ki az Északi Áramlat felrobbantásáról

rekord

Tokió szó szerint izzik: már tizedik napja tombol a történelmi forróság

Tokióban szerdán már tizedik egymást követő napon érte el vagy haladta meg a napi maximum a 35 Celsius-fokot. A hőség Tokióban ezzel történelmi rekordot állított be, hiszen ilyen hosszú forró időszakra 1875 óta nem volt példa.
A hőség Tokióban szerdán új rekordot állított be, hiszen immár tizedik egymást követő napon mértek legalább 35 Celsius-fokot a japán fővárosban. A meteorológiai szolgálat szerint a mérések 1875-ös kezdete óta nem fordult elő hasonló, a mostani sorozattal a 2022-ben felállított kilencnapos rekord dőlt meg. A helyi hatóságok hőhullámra vonatkozó figyelmeztetéseket adtak ki, mivel a hőstressz különösen az idősek és a krónikus betegségben szenvedők számára jelent komoly egészségügyi kockázatot.

A tizedik napja tartó extrém hőség Tokióban miatt sokan keresnek árnyékot és ivóvizet a város zsúfolt utcáin.
A tizedik napja tartó extrém hőség Tokióban miatt sokan keresnek árnyékot és ivóvizet a város zsúfolt utcáin. Fotó: KENTARO TOMINAGA / Yomiuri

Egyre gyakoribb a szélsőséges hőség Japánban

A szigetországban az utóbbi években egyre gyakoribbak az extrém időjárási jelenségek. Japánban a tavalyi és a tavalyelőtti nyár bizonyult a legmelegebbnek a feljegyzések 126 évvel ezelőtti kezdete óta, de 2024 őszén is rekordmeleg időszakot tapasztaltak.

 A szakértők szerint a mostani rendkívüli kánikula is a globális felmelegedés közvetlen következménye.

A klímaváltozás jelei Japánban látványosan mutatkoznak meg: a világhírű cseresznyefák minden évben egyre korábban virágoznak, a Fudzsi hegyen pedig tavaly csak november elején jelent meg az első hó, egy hónappal később, mint a megszokott időszakban. A tudósok figyelmeztetnek: a tartósan magas hőmérséklet nemcsak a mindennapi életet nehezíti meg, hanem hosszú távon a gazdaságra, a mezőgazdaságra és a vízkészletekre is súlyos hatással lehet.

Ahogy arról az Origo is beszámolt, európában köztük Magyarországon is vissza tér hőség.

 

