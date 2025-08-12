Újabb megyékre terjesztették ki a hőségriadót

A Météo-France közlése szerint a vasárnap a délnyugati térségeket elérő hőhullám kedden már északra és keletre is átterjedt, így a megyék háromnegyedében érvényben van a hőségriadó. Párizs környékén a hőmérséklet meghaladta a 36 Celsius-fokot, Lyonban és környékén pedig a 40 fokot, ami bőven az ilyenkor megszokott átlag felett van.

Hőségriadó - Fotó: Csudai Sándor

Tovább terjed a hőségriadó Franciaországban

A Rhone megyében a hatóságok déltől este 10 óráig felfüggesztették a szabadtéri munkát, és megtiltották a nyilvános rendezvényeket a szabadban, illetve nem légkondicionált épületekben. Bretagne és a La Manche partvidéke maradt csak viszonylag hűvösebb.

Hétfőn több városban is megdőlt a hőmérsékleti rekord, köztük Bordeaux-ban (41,6 °Celsius) és Angouleme-ben (42,1 °Celsius). A francia kormány egészségügyi készültséget rendelt el, a kórházak készen állnak a hőhullám okozta egészségügyi problémák kezelésére.

A lakosságot arra kérik, hogy kerüljék a fizikai megterhelést, maradjanak árnyékban, igyanak sok vizet, és figyeljenek az idősekre, betegekre.