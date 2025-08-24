Titkok, melyek meghosszabbítják életünket, és rossz szokások, amik rövidítik

A tudósok szerint sokkal több tényező befolyásolja, mi hosszabbítja életet, mint gondolnánk. A társas kapcsolatok, a lelki tényezők és a mindennapi szokások éppúgy számítanak, mint a sport és a táplálkozás.

A boldogság hosszabbítja életet kutatások szerint (illusztráció) Fotó: Julian Jagtenberg/pexels

Hosszabbítja életet a boldogság és a kapcsolatok

Marta Zaraska könyvszerző szerint a hosszú élet titka nem csak a sport vagy a helyes táplálkozás. A kutatások alapján az erős családi és baráti kapcsolatok akár 45%-kal csökkentik a halálozás esélyét, míg a rendszeres mozgás 23–33%-kal.

A hét tényező, amely hosszabbítja életet:

a boldog házasság, a széles társasági kör, az extrovertáltság, az önkéntesség és segítőkészség, az életcél megléte, a kedvesség és a lelkiismeretesség.

Ezek mind bizonyítottan csökkentik a betegségek kockázatát, és évekkel növelhetik az életkilátásokat.

Ám van négy tényező, amely éppen ellenkezőleg hat, rövidíti az életet.

A krónikus magány 83%-kal növeli a halálozás kockázatát, súlyosabb, mint a dohányzás. Az optimizmus hiánya, a neurotikus viselkedés és a túlzott vitaminfogyasztás szintén komoly egészségkárosító hatásúak.

A kutatások szerint tehát az élet meghosszabbítása nem csupán orvosi kérdés: a mindennapi kapcsolatok, szokások és hozzáállás legalább olyan fontosak, mint a sport vagy a táplálkozás.

Az eredeti cikk a Focus.de oldalán jelent meg.