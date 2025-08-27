Történelmi tisztogatás a kínai hadseregben: Hszi Csin-ping soha nem látott erődemonstrációba kezdett

Történelmi tisztogatás zajlik Kína hadseregében – saját embereit is félreállította Hszi Csin-ping

Kína legerősebb embere, Hszi Csin-ping elnök példátlan tisztogatásba kezdett a hadsereg felső vezetésében – írja a Bloomberg. A kommunista vezető az elmúlt hónapokban emberei ötödét távolíthatta el a Kínai Népi Felszabadító Hadsereg (PLA) éléről, köztük olyan tábornokokat is, akik korábban feltétlen lojalitásuknak köszönhették gyors karrierjüket.

Az eddigi legnagyobb katonai belharc Mao óta

A történelmi tisztogatás a Központi Katonai Bizottságot (CMC) is elérte, amely a hadsereg legfelsőbb irányító szerve. A testület létszáma most mindössze négy főre zsugorodott, ami az 1970-es évek óta nem fordult elő. Ez egyszerre mutatja Hszi hatalmának abszolút jellegét, de azt is, hogy a vezető saját bizalmi körében is feszültség lehet.

A menesztések között ott találjuk Miao Hua tengernagyot, aki a párt hadsereghez fűződő viszonyát felügyelte, valamint He Weidong tábornokot, a CMC alelnökét. Mindketten Hszi fontos szövetségesei voltak – egészen mostanáig.

A lojalitás már nem elég

Hszi Csin-ping az elmúlt években rendszeresen hangoztatta: a korrupció, a pénz és a nyugati befolyás gyengíti a kínai hadsereget. Hivatalosan az úgynevezett „tigrisek és legyek” korrupcióellenes kampány keretében váltották le a magas rangú katonákat, de a kínai politika ismerői szerint sokkal inkább arról van szó, hogy az elnök már a legközelebbi embereiben sem bízik.

A tisztogatás tehát nemcsak a hadsereg megtisztítását szolgálja, hanem a totális kontroll kiépítését is. Hszi azt üzeni: senki nincs biztonságban, lojalitás ide vagy oda.

Megroppanhat a kínai hadsereg ütőképessége?

A tömeges menesztések miatt egyre többen kérdőjelezik meg a PLA hadrafoghatóságát, különösen a Tajvannal szembeni katonai fenyegetések és a Dél-kínai-tengeren tapasztalható feszültségek fényében. Miközben Peking látványos fegyverkezési programokat mutat be, a valóságban sorra tűnnek el a tapasztalt parancsnokok a színről.

Elemzők szerint ez rövid távon akár gyengítheti is Kína katonai mozgásterét, hosszabb távon viszont Xi pozícióját erősíti, hiszen immár szinte kizárólag saját, válogatott emberei irányítanak a hadseregben.