Hulk Hogan

Sok a rejtély Hulk Hogan halála körül – lánya sokkoló részleteket árult el

Július végén hunyt el a világ egyik legismertebb prankrátora. Hulk Hogan volt az amerikai álom megtestesítője, aki hosszú ideje egészségügyi problémákkal küzdött.
Hulk Hogan

Hulk Hogan halálhíre sokakat megrázott. Minden idők legismertebb pankrátora 71 éves korában floridai otthonában hunyt el július 24-én.

The United States' legendary pro-wrestler, Hulk Hogan, poses for a photo with his daughter, Brooke Hogan, in Japan on May 11, 2007. Hogan has passed away on July 24, 2025, at the age of 71. The WWF and WCW champion did very well at New Japan Pro-Wrestling. It was very popular among Japanese pro-wrestling fans, thanks to not only his special moves, such as the "Hogan Hammer" or "Axe Bomber," and "Hulk Up," but also his war cry, which was "Ichiban," meaning "No. 1." ( The Yomiuri Shimbun ) (Photo by Kenichi MATSUDA / The Yomiuri Shimbun via AFP), Hulk Hogan
Hulk Hogan és lánya, Brooke Hogan
Fotó: KENICHI MATSUDA / Yomiuri

A lánya, Brooke Hogan most őszintén beszélt arról, hogy milyen nehézségekkel járt számára és családjának, hogy ilyen nyilvános életet élnek. Az apja körüli botrányok és a média figyelme komoly hatással volt az életükre. Az is elárulta a Daily Mailnek, hogy milyen kevés beleszólása van a családi ügyekbe, annak ellenére, hogy ő a legenda lánya.

„Most minden az apám feleségén múlik, nem tehetek semmit, a kezeim meg vannak kötve, és semmilyen beleszólásom nincs apám ügyében, az örökségbe” – mondta Brooke, aki egyben egy másik témát is előhozott. Aggodalommal beszélt arról is, hogy a haláleset szemtanúi által a hatóságokhoz juttatott információk vajon eljutottak-e a boncolást végző orvosohoz, és ha igen, miért nem vették azokat figyelembe. Hulk Hogan hosszú ideje egészségügyi problémákkal küzdött, nem sokkal halála előtt komoly nyakműtétje is volt. A pankrátor májusban átesett az orvosi beavatkozáson, amely után komplikációk léptek fel, de akkor még gyors felépülésről számoltak be.

Hulk Hogan boncolása

„Sok a rejtély apám halála körül. A végzetes napon otthonában kapott szívrohamot, majd a kórházban hunyt el. De vajon tényleg attól? A bátyámtól hallottam, hogy lesz boncolás, de nem tudom, ki fogja azt végezni. Bármilyen információt is kapok az esetleges boncolásról – akár elhiszem, akár nem –, azt tiszteletből apám iránt privátként információként kezelem” – nyilatkozta Brooke Hogan, aki számára a talán legmegdöbbentőbb kérdése az, hogy vajon jogos volt-e, hogy apja háziorvosa írta alá a halotti anyakönyvi kivonatot, különös tekintettel az orvos múltjára.

 

