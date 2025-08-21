Sok a rejtély Hulk Hogan halála körül – lánya sokkoló részleteket árult el

Hulk Hogan halálhíre sokakat megrázott. Minden idők legismertebb pankrátora 71 éves korában floridai otthonában hunyt el július 24-én.

Hulk Hogan és lánya, Brooke Hogan

Fotó: KENICHI MATSUDA / Yomiuri

A lánya, Brooke Hogan most őszintén beszélt arról, hogy milyen nehézségekkel járt számára és családjának, hogy ilyen nyilvános életet élnek. Az apja körüli botrányok és a média figyelme komoly hatással volt az életükre. Az is elárulta a Daily Mailnek, hogy milyen kevés beleszólása van a családi ügyekbe, annak ellenére, hogy ő a legenda lánya.

„Most minden az apám feleségén múlik, nem tehetek semmit, a kezeim meg vannak kötve, és semmilyen beleszólásom nincs apám ügyében, az örökségbe” – mondta Brooke, aki egyben egy másik témát is előhozott. Aggodalommal beszélt arról is, hogy a haláleset szemtanúi által a hatóságokhoz juttatott információk vajon eljutottak-e a boncolást végző orvosohoz, és ha igen, miért nem vették azokat figyelembe. Hulk Hogan hosszú ideje egészségügyi problémákkal küzdött, nem sokkal halála előtt komoly nyakműtétje is volt. A pankrátor májusban átesett az orvosi beavatkozáson, amely után komplikációk léptek fel, de akkor még gyors felépülésről számoltak be.

Hulk Hogan boncolása

„Sok a rejtély apám halála körül. A végzetes napon otthonában kapott szívrohamot, majd a kórházban hunyt el. De vajon tényleg attól? A bátyámtól hallottam, hogy lesz boncolás, de nem tudom, ki fogja azt végezni. Bármilyen információt is kapok az esetleges boncolásról – akár elhiszem, akár nem –, azt tiszteletből apám iránt privátként információként kezelem” – nyilatkozta Brooke Hogan, aki számára a talán legmegdöbbentőbb kérdése az, hogy vajon jogos volt-e, hogy apja háziorvosa írta alá a halotti anyakönyvi kivonatot, különös tekintettel az orvos múltjára.