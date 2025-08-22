Megdöbbentő képeken a történelem legszörnyűbb hurrikánjainak pusztítása

A történelem során a hurrikánok különböző területeket sújtottak elképesztő erővel. A 1780-as Nagy Hurrikán Barbados szigetét és a Karib-térség egyes részeit sújtotta, tízezrek életét követelve. Az Egyesült Államok legpusztítóbb halálesettel járó hurrikánja pedig a 1900-as Galveston hurrikán volt, amely Texas partjait érintette, és több ezer halottat hagyott maga után - írja a BBC.

A Mitch hurrikán 1998-ban közel 11 000 ember halálát okozta két hét alatt

Fotó: AFP / YURI CORTEZ / AFP / YURI CORTEZ

Hurrikánok rekordjai és hatásai

A modern időkben Katrina, Mitch és Erin hurrikánjai a legnagyobb károkat okozták pénzügyi és társadalmi szinten. Katrina az Egyesült Államok legdrágább hurrikánjává vált 201,3 milliárd dolláros (kb. 68.400 milliárd forint) kárával, míg Mitch Közép-Amerikában pusztított, tízezrek életét követelve és félmillió ember otthonát elpusztítva.