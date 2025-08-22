Hírlevél

hurrikán

Megdöbbentő képeken a történelem legszörnyűbb hurrikánjainak pusztítása

A hurrikánok egyre extrémebbek, és sorra döntenek rekordokat pusztításban és intenzitásban. Katrina, Mitch és Erin hurrikánjai példázzák, hogyan alakulhat át egy-egy vihar az évszázadok során a legerősebb természeti katasztrófává. A hurrikánok következményei emberi életben, anyagi kárban és a társadalmi szerkezetben is hosszú távon érzékelhetők.
hurrikánErinKatrinapusztítás

A történelem során a hurrikánok különböző területeket sújtottak elképesztő erővel. A 1780-as Nagy Hurrikán Barbados szigetét és a Karib-térség egyes részeit sújtotta, tízezrek életét követelve.  Az Egyesült Államok legpusztítóbb halálesettel járó hurrikánja pedig a 1900-as Galveston hurrikán volt, amely Texas partjait érintette, és több ezer halottat hagyott maga után - írja a BBC.

A Mitch hurrikán 1998-ban közel 11 000 ember halálát okozta két hét alatt
A Mitch hurrikán 1998-ban közel 11 000 ember halálát okozta két hét alatt
Fotó: AFP / YURI CORTEZ / AFP / YURI CORTEZ

Hurrikánok rekordjai és hatásai

A modern időkben Katrina, Mitch és Erin hurrikánjai a legnagyobb károkat okozták pénzügyi és társadalmi szinten. Katrina az Egyesült Államok legdrágább hurrikánjává vált 201,3 milliárd dolláros (kb. 68.400 milliárd forint) kárával, míg Mitch Közép-Amerikában pusztított, tízezrek életét követelve és félmillió ember otthonát elpusztítva.

a történelem legszörnyűbb hurrikánjai, hurrikán, People are stranded on a roof due to flood waters from Hurricane Katrina 30 August 2005 in New Orleans, Louisiana.
a történelem legszörnyűbb hurrikánjai, hurrikán, Men use ropes to pull away the debris of houses in order to look for bodies, after the Galveston Hurricane of 1900. (Photo by Library of Congress/Corbis/VCG via Getty Images)
a történelem legszörnyűbb hurrikánjai, hurrikán, Survivors sit among rubble after the massive Bhola tropical cyclone that hit East Pakistan (now Bangladesh) and India's West Bengal on November 12, 1970. It was the deadliest tropical cyclone ever recorded
a történelem legszörnyűbb hurrikánjai, hurrikán, Portions of New Orleans remain covered in floodwaters from Hurricane Katrina 09 September 2005. AFP PHOTO/POOL/David J. Phillip (Photo by DAVID J. PHILLIP / POOL / AFP)
a történelem legszörnyűbb hurrikánjai, hurrikán, People watch the overflowing waters of the Choluteca River 31 October in Tegucigalpa, Honduras. Heavy rains and severe flooding continued 31 October in Honduras as the former Hurricane Mitch, now a tropical
a történelem legszörnyűbb hurrikánjai, hurrikán, A truck drives along a flooded street in Manzanillo, Colima state, Mexico on October 23, 2015, during hurricane Patricia. The strongest hurricane ever recorded crashed into Mexico's Pacific coast on Friday
a történelem legszörnyűbb hurrikánjai, hurrikán, A palm tree is hit by winds near the beach during heavy rain in the City port of La Ceiba, Honduras as hurricane Felix approaches 04 September 2007. As the hurricane Felix slammed into Central America at m
a történelem legszörnyűbb hurrikánjai, hurrikán, Surfers crowd the water 22 October 2005, in Naples, Florida, as higher than normal waves arrived ahead of Hurricane Wilma. The Mexican resort town of Playa del Carmen, popular with European and North Ameri
a történelem legszörnyűbb hurrikánjai, hurrikán, This satellite image provided by the National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) shows Hurricane Erin looming of the US East Coast on August 20, 2025. With winds of 100 mph the storm will make i
A tetőn rekedt emberek a Katrina hurrikán okozta árvíz miatt 2005. augusztus 30-án New Orleansban, Louisianában

Gyors erősödés

2025-ben az Erin hurrikán lett az Atlanti-óceán első hurrikánja, amely megkerülte az USA partjait, és figyelmeztetéseket adtak a hullámlovasoknak. A hurrikán hihetetlen gyorsan erősödött: egyetlen nap alatt a gyenge, viszonylag kicsi károkat okozó 1. kategóriás hurrikánból a pusztító erejű, életveszélyes 5. kategóriás hurrikánná vált, majd később 2-es kategóriára gyengült. Az ilyen hurrikánok különösen veszélyesek, mert az embereknek kevesebb idejük van felkészülni.

