Megdöbbentő képeken a történelem legszörnyűbb hurrikánjainak pusztítása

A történelem során a hurrikánok különböző területeket sújtottak elképesztő erővel. A 1780-as Nagy Hurrikán Barbados szigetét és a Karib-térség egyes részeit sújtotta, tízezrek életét követelve. Az Egyesült Államok legpusztítóbb halálesettel járó hurrikánja pedig a 1900-as Galveston hurrikán volt, amely Texas partjait érintette, és több ezer halottat hagyott maga után - írja a BBC.
A modern időkben Katrina, Mitch és Erin hurrikánjai a legnagyobb károkat okozták pénzügyi és társadalmi szinten. Katrina az Egyesült Államok legdrágább hurrikánjává vált 201,3 milliárd dolláros (kb. 68.400 milliárd forint) kárával, míg Mitch Közép-Amerikában pusztított, tízezrek életét követelve és félmillió ember otthonát elpusztítva.
2025-ben az Erin hurrikán lett az Atlanti-óceán első hurrikánja, amely megkerülte az USA partjait, és figyelmeztetéseket adtak a hullámlovasoknak. A hurrikán hihetetlen gyorsan erősödött: egyetlen nap alatt a gyenge, viszonylag kicsi károkat okozó 1. kategóriás hurrikánból a pusztító erejű, életveszélyes 5. kategóriás hurrikánná vált, majd később 2-es kategóriára gyengült. Az ilyen hurrikánok különösen veszélyesek, mert az embereknek kevesebb idejük van felkészülni.