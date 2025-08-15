Karcolásból rémálom: húsevő baktérium végzett a férfival

Húsevő baktérium végzett egy 77 éves férfival. Basil Kennedy a Mississippi folyón akarta vízre tenni a hajóját, amikor felsértette a lábát az utánfutóval. A sérülést lefertőtlenítette és bekötözte, de a fertőzés hihetetlen gyorsasággal terjedt – írja a Mirror.

Karcolásnak indult, húsevő baktérium végzett a férfival

Fotó: Unsplash

Három nappal a baleset után súlyosbodtak a férfi tünetei, belázasodott, hányt, és a lába is egyre rosszabbul nézett ki, ezért kórházba mentek, ahol

megállapították, hogy egyfajta húsevő baktérium, a Vibrio vulnificus támadta meg Kennedy szervezetét.

„A lába megdagadt, és pirosas lett. Ahogy a fertőzés továbbterjedt, a bőr felhólyagosodott, és folyadékgyülemek keletkeztek” – mondta Kennedy lánya.

A férfit kétszer is megműtötték, hogy eltávolítsák a fertőzött bőrszövetet.

Bár a műtét sikerült, Kennedy szervei feladták a harcot, és belehalt a fertőzésbe.

„A szepszis miatt leálltak a veséi, és a májfunkciói is napról napra romlottak. Az orvosok mindent megtettek, de nem tudtak segíteni” – mondta a lánya.

Idén már 32 ember halt meg húsevő baktérium okozta fertőzésbe a Mexikói-öböl partvidékén.