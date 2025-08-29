Emberre is veszélyes ez a halálos húsevő lárva – mutatjuk, hogyan védekezhet ellene

A húsevő lárva (New World screwworm – újvilági csavarféreg) elsősorban szarvasmarhákban terjed, de mexikói egészségügyi tisztviselők kutyákban, lovakban, juhokban – sőt emberekben is találtak fertőzést. A helyi lapok beszámolói szerint Campeche és Chiapas állam kórházaiban több tucat embert kellett kezelni.

Az újvilági csavarféreg lárvája. Mexikóban egyre több esetet regisztrálnak a húsevő lárva fertőzéséből, amely állatokra és emberekre is veszélyt jelent

Fotó: Wikimedia Commons

Húsevő lárva: halálos is lehet, ha nem kezelik időben

A parazita nőstény legyek sebekbe vagy nyálkahártyákra rakják petéiket – akár az orrba, szájba, szemhéjra, fülbe vagy a nemi szervekre. A kikelő lárvák élő szövetekkel táplálkoznak, miközben a sebbe befurakodva roncsolják a hús állományát. Az így kialakuló fertőzés, a myiasis, kezeletlenül súlyos szövődményeket, akár halált is okozhat.

Bár embernél ritkán végződik tragikusan, az idősek és krónikus betegségben szenvedők különösen veszélyeztetettek. A mexikói egészségügyi minisztérium példaként említette, hogy júliusban egy 86 éves nő halt meg Campechében: bőrrákját súlyosbította a húsevő lárva fertőzés – írja a BBC.

Az USA-ban a parazitát 1966-ban irtották ki, Mexikóban 1991-ben, de az utóbbi időben ismét észak felé terjed.

Hogyan védekezhetünk a húsevő lárva ellen?

Az amerikai járványügyi központ (CDC) figyelmezteti az érintett régiókba utazókat, hogy legyenek éberek: a tünetek közé tartoznak a szokatlan bőrelváltozások, a lárvák mozgásának érzése a sebben vagy a testnyílásokban, illetve a gilisztaszerű férgek jelenléte a sebekben.

A szakértők szerint a legfontosabb a megelőzés: minden nyílt seb tisztán tartása és fedése, valamint rovarriasztó használata a fertőzött területeken. Ha valaki a tüneteket tapasztalja, azonnal orvosi segítséget kell kérnie.