Brutális olvasói videó: oldalára borulva fekszik az M7-es autópályán egy kisteherautó

Videó: így alázta meg az elefántot egy idióta turista

Újabb botrányt kavart egy spanyol férfi, aki Kenyában videóra vette, ahogy sört önt egy elefánt ormányába. Az idióta turista a közösségi médiában osztotta meg a felvételeket, amelyek percek alatt vihart kavartak, és most a hatóságok vizsgálják az ügyet.
A férfit az Ol rezervátumban kapták lencsevégre, amint egy népszerű helyi sört, a Tuskert issza, majd a maradékot az elefánttal itatja meg. A felvételhez még viccelődve azt írta: „Egy sör, egy ormányos baráttal.” A kenyaiak azonban nem nevetgéltek – a kommentelők azonnal felháborodva követelték az idióta turista kitiltását és deportálását – írja a BBC.

Az idióta turista sört öntött az ismert Bupa nevű elefánt ormányába, a felvétel bejárta a világot.
Fotó: Twitter

Az idióta turista miatt vizsgálat indult

A hosszú agyarról ismert Bupa nevű hímet még 1989-ben mentettek meg egy tömeges elefántirtásból. A férfi közösségi oldalain adrenalinfüggőként mutatja be magát. Más felvételeken orrszarvút etetett répával egy másik rezervátumban – az ottani szabályokat is megszegve.

Dr. Winnie Kiiru elefántvédelmi szakértő szerint a férfi veszélybe sodorta saját magát és az állatot is: 

Az embereknek meg kell érteniük, hogy az elefántok nem házi kedvencek. Az ilyen videók hamis képet adnak, és azt sugallják, hogy közel lehet menni hozzájuk.

Az eset ráadásul alig egy héttel azután történt, hogy turisták a Maasai Mara rezervátumban akadályozták a gnúk éves vándorlását, amikor kiszálltak a járművekből és az állatokat krokodilok közé terelték. A kenyai hatóságok azóta szigorították a szabályokat, és fokozott ellenőrzést ígérnek a nemzeti parkokban.

 

