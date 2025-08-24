Ismerőseit gázolta halálra egy férfi – az áldozatok ikrek voltak

Az ikergázolás áldozatai egy sírt akartak meglátogatni, amikor bekövetkezett a baleset. A sofőr vallomása szerint elvesztette az uralmat a jármű felett.

Tragédia Németországban – ikergázolás a temetőnél (illusztráció) Fotó: Pavel Danilyuk/pexels

Ikergázolás a temetőnél

Krefeld városát (Németország) tragikus baleset rázta meg: egy 72 éves ikerpár vesztette életét, amikor egy autó elütötte őket egy temető parkolójában. A rendőrség közlése szerint egy 77 éves férfi egy ezüstszínű Volkswagennel hajtott a testvérpárra, akik a jármű alá szorultak, és a helyszínen életüket vesztették.

A rendőrség vizsgálja a körülményeket, de valószínűleg baleset történt.

A sofőr, aki jól ismerte az áldozatokat, a Bildnek nyilatkozott:

Kiestem a kuplungból tolatás közben, az autó kicsúszott az irányításom alól. Szörnyű, hiszen jó ismerőseim voltak. Szörnyen érzem magam.

A város közösségét mélyen megrázta az ikerpár halála – írja a Focus.

Magyarországon egy hete egy villamos gázolt halálra egy embert.