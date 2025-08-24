Ismerőseit gázolta halálra egy férfi – az áldozatok ikrek voltak

Az ikergázolás áldozatai egy sírt akartak meglátogatni, amikor bekövetkezett a baleset. A sofőr vallomása szerint elvesztette az uralmat a jármű felett.
Krefeld városát (Németország) tragikus baleset rázta meg: egy 72 éves ikerpár vesztette életét, amikor egy autó elütötte őket egy temető parkolójában. A rendőrség közlése szerint egy 77 éves férfi egy ezüstszínű Volkswagennel hajtott a testvérpárra, akik a jármű alá szorultak, és a helyszínen életüket vesztették.
A rendőrség vizsgálja a körülményeket, de valószínűleg baleset történt.
A sofőr, aki jól ismerte az áldozatokat, a Bildnek nyilatkozott:
Kiestem a kuplungból tolatás közben, az autó kicsúszott az irányításom alól. Szörnyű, hiszen jó ismerőseim voltak. Szörnyen érzem magam.
A város közösségét mélyen megrázta az ikerpár halála – írja a Focus.
Magyarországon egy hete egy villamos gázolt halálra egy embert.