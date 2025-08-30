Áldozatai pénzén élt luxuséletet az illegális migráns

A 46 éves Anopkumar Maudhoo Mauritius szigetéről érkezett illegális migránsként az Egyesült Királyságba, ahol 2010-ben már kiutasítás várt volna rá. Ehelyett álnéven kezdett hatalmas ingatlanos átverésbe: 2021 óta 75 házat és telekfejlesztést „adott el” úgy, hogy azok nem is voltak az övéi. A dokumentumokat hamis pecsétekkel és ügyvédi papírokkal támasztotta alá – írja a Daily Mail.

Az illegális migráns milliárdokat szerzett csalással, a pénzből luxusautókat és jachtot vásárolt Nagy-Britanniában.

Az illegális migráns Ferrarikat, Lamborghiniket és jachtot vett a zsákmányból

A férfi legalább 8,5 millió fontot (kb. 3,995 milliárd forintot) zsebelt be 45 áldozattól, köztük idősektől, családoktól és befektetőktől. A pénzből 19 luxusautót – köztük Ferrarit, Lamborghinit és egy 200 ezer fontos (kb. 94 millió forintos) Porsche GT3 RS-t – vásárolt, valamint egy közel 97 ezer fontos (kb. 45,6 millió forintos) jachtot is.

Illegal immigrant fraudster who made £8.5m selling homes he didn't own bought yachts and 19 supercars including Ferraris and Lamborghinis https://t.co/DgDyyRVb8D — Daily Mail (@DailyMail) August 29, 2025

Egy idős áldozat állítja, hogy a stressz miatt agyvérzést kapott, mások pedig anyagilag és lelkileg is összeomlottak. „Életem megtakarításait vitte el, és a jövőmet is tönkretette” – vallotta egy károsult.

Maudhoo több tucat hamis néven élt, többek között Vincent LeBouf és Pascal Burns álnéven, sőt még portugál jogosítványt is felmutatott a rendőröknek. Végül 31 vádpontban – köztük 14 csalásban – bűnösnek vallotta magát.

Az ügyészség szerint az illegális migráns évek óta bujkált a hatóságok elől, miután megszegte a rá kirótt rendőrségi jelentkezési kötelezettséget. Most a londoni Southwark Crown Court börtönbüntetésről dönt a sorsáról.