Megrázó videón, ahogy migránsok árasztják el a portugál turistaparadicsomot

A portugál rendőrség a turisták körében rendkívül népszerű algarve-i partvidéken, Burgau település közelében fogta el a több napi hánykolódástól és éhségtől elgyengült illegális migránsokat.

Egy magát marokkóinak mondó férfi a rendőröknek azt állította, hogy az ütött-kopott csónak fedélzetén utazók közül négy ember belefulladt az Atlanti-óceánba, ahol öt napig sodródtak.

A 38 menedékkérő – köztük 25 férfi, hat nő és hét gyermek – mintegy 400 kilométeres hajóút után érkezett Portugáliába egy alig 5 méteres, fából készült csónakkal, de arra számíthatnak, hogy

napokon belül kiutasítják őket Portugáliából, és mehetnek vissza Marokkóba

– számolt be a Daily Mail.