Megrázó videón, ahogy migránsok árasztják el a portugál turistaparadicsomot

A portugál rendőrség a turisták körében rendkívül népszerű algarve-i partvidéken, Burgau település közelében fogta el a több napi hánykolódástól és éhségtől elgyengült illegális migránsokat.
Egy magát marokkóinak mondó férfi a rendőröknek azt állította, hogy az ütött-kopott csónak fedélzetén utazók közül négy ember belefulladt az Atlanti-óceánba, ahol öt napig sodródtak.
A 38 menedékkérő – köztük 25 férfi, hat nő és hét gyermek – mintegy 400 kilométeres hajóút után érkezett Portugáliába egy alig 5 méteres, fából készült csónakkal, de arra számíthatnak, hogy
napokon belül kiutasítják őket Portugáliából, és mehetnek vissza Marokkóba
– számolt be a Daily Mail.
Portugália 2024-ben kezdte szigorítani bevándorási politikáját, ami a tavaly júniusban a parlament elé terjesztett Migrációs cselekvési tervvel kezdődött. Az illegális migráció megállítását célzó csomag 41 intézkedést tartalmazott a bevándorlási politika szigorítására, például eltöröltre a korábbi szándéknyilatkozati rendszert, amely lehetővé tette a nem uniós állampolgárok számára, hogy családegyesítés jogcímén legalizálják a menekültstátuszukat Portugáliában.
A brit lap pozitív példaként említi a portugál módszert, szemben a Nagy-Britanniában kormányzó Munkáspárt megengedő politikájával.
Mint írják, az Egyesült Királyságba tengeri úton érkező érkező migránsok száma megközelíti az 50 ezret, ami – a Daily Mail szerint – újabb bizonyíték Sir Keir Starmer „smash the gangs” (Zúzd szét a bandákat) stratégiájának kudarcára. A hétfői hivatalos adatok szerint idén eddig 49 797 ember érkezett kis csónakokkal Észak-Franciaországból, de ez szám várhatóan még ma (keden) meghaladja az 50 ezret.