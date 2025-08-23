Hírlevél

Kannibál szörnyeteg, mégis örülhetünk, ha feltűnik a házunkban

Kannibál szörnyeteg, mégis örülhetünk, ha feltűnik a házunkban

A világ egyik legkülönlegesebb rovarfajainak csoportját képviselik az imádkozó sáskák. S bár emberi mércével mérve borzalmas dolog köthető a nevükhöz – a nőstény felfalja a hímet –, sok gazdálkodó örül, ha felbukkannak földjein, mert hatékony pusztítója a termésre igazán kártékony rovaroknak. Emellett sokan úgy tartják, hogy az imádkozó sáska szimbolikus jelentést is hordoz.
Az imádkozó sáskák (latinul: Mantodea) a Pteridophyta alosztályába tartozó nagy ragadozó rovarok egyik rendje. Nevüket onnan kapták, hogy elülső lábaikat összefonva tartják, amelyek arra a mozdulatra emlékeztetnek, amikor az emberek imára kulcsolják kezeiket (innen ered másik elnevezése is: ájtatos manó). Fejök mozgékony, nagy, kiálló szemekkel és hosszú csápokkal. Az imádkozó sáskák az egyetlen ismert rovarok a világon, amelyek 180 fokban el tudják forgatni a fejüket, ami nagyon hasznos a veszély vagy egy jóképű, és feltehetően ízletes hím egyed időben történő észleléséhez – írja a Jutami című horvát lap. Cikkük megjegyzése nem véletlen, ugyanis az imádkozó sáska nőstényei felfalják a hímet párzás után vagy közben. Igaz, mellettük rovarokkal is tápálkoznak.

Az imádkozó sáska egyes példányai akár tíz centiméteresre is megnőhetnek (illusztráció)
Az imádkozó sáska egyes példányai akár tíz centiméteresre is megnőhetnek (illusztráció)
Fotó: Wikipedia Commons

A nyugalom idejét jelentheti egy imádkozó sáska felbukkanása

Az imádkozó sáskák kivételesen jól alkalmazodnak a környezetükhöz, még testszínűk megváltoztatására is képesek, miközben nagyon hosszú idieg is képesek mozdulatlanok maradni. Ezzel elérik, hogy csak nehezen vegyék őket észre természetes ellenségeik, azaz például madarak, denevérek. Pedig a rovarok között nem is olyan apró állatok: 4-8 centiméteresre is megnőnek, de nőstények között előfordulnak 10 centiméteres példányok is. A faj azok közé tartozik, amelyen belül a nőstények a nagyobb méretűek.

S bár a nőstény gyakran valóban csemegeként fogyasztja el a hímet, az imádkozó sáska is azon fajok közé tartozik, melyekhez pozitív jelentésű szimbolikát társítanak. 

Míg a bagoly a bölcsességé, a katicabogár a szerencse szimbóluma, egyes közép-európai térségekben pedig egy kóbor macska megetetése bevonzza a szerencsét. Az imádkozó sáska pedig a megbékélésre, a nyugalom befogadására ösztönözhet bennünket – írja a horvát lap az állathoz kapcsolt szimbolikus jelentéstulajdonítás kapcsán. A cikk hozzáteszi: sokan úgy tartják, hogy azoknak, akiknek otthonában megjelenik az állat, vagy a természetben járva többször látják egy-egy példányát, arra készülhetnek, hogy hamarosan egy, az életükre nézve kedvező fordulatra utaló jelet vagy lehetőséget kaphatnak, amit nem szabad elszalasztaniuk.

Az imádkozó sáskáknak emellett gyakorlati hasznuk is van: a gazdák egy része természetes szövetségesének tartja ezeket az állatokat, mivel hatékonyan pusztítják a kártevő rovarokat.

Ennek kapcsán érdemes megemlíteni, hogy az imádkozó sáskák Magyarországon is őshonos fajnak számítanak, ám nevükkel ellentétben nincs közük a sáskafajokhoz. 

Rendszertani szempontból legközelebbi rokonaik a csótányok és a termeszek.

Az imádkozó sáskák képesek arra, hogy náluk jóval nagyobb állatokat is elejtsenek. Az alábbi, meghökkentő videón az látható, hogy egy példány végez egy nála jóval nagyobb gyíkkal:

 

