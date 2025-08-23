Kannibál szörnyeteg, mégis örülhetünk, ha feltűnik a házunkban

Az imádkozó sáskák (latinul: Mantodea) a Pteridophyta alosztályába tartozó nagy ragadozó rovarok egyik rendje. Nevüket onnan kapták, hogy elülső lábaikat összefonva tartják, amelyek arra a mozdulatra emlékeztetnek, amikor az emberek imára kulcsolják kezeiket (innen ered másik elnevezése is: ájtatos manó). Fejök mozgékony, nagy, kiálló szemekkel és hosszú csápokkal. Az imádkozó sáskák az egyetlen ismert rovarok a világon, amelyek 180 fokban el tudják forgatni a fejüket, ami nagyon hasznos a veszély vagy egy jóképű, és feltehetően ízletes hím egyed időben történő észleléséhez – írja a Jutami című horvát lap. Cikkük megjegyzése nem véletlen, ugyanis az imádkozó sáska nőstényei felfalják a hímet párzás után vagy közben. Igaz, mellettük rovarokkal is tápálkoznak.

Az imádkozó sáska egyes példányai akár tíz centiméteresre is megnőhetnek (illusztráció)

Fotó: Wikipedia Commons

A nyugalom idejét jelentheti egy imádkozó sáska felbukkanása

Az imádkozó sáskák kivételesen jól alkalmazodnak a környezetükhöz, még testszínűk megváltoztatására is képesek, miközben nagyon hosszú idieg is képesek mozdulatlanok maradni. Ezzel elérik, hogy csak nehezen vegyék őket észre természetes ellenségeik, azaz például madarak, denevérek. Pedig a rovarok között nem is olyan apró állatok: 4-8 centiméteresre is megnőnek, de nőstények között előfordulnak 10 centiméteres példányok is. A faj azok közé tartozik, amelyen belül a nőstények a nagyobb méretűek.

S bár a nőstény gyakran valóban csemegeként fogyasztja el a hímet, az imádkozó sáska is azon fajok közé tartozik, melyekhez pozitív jelentésű szimbolikát társítanak.

Míg a bagoly a bölcsességé, a katicabogár a szerencse szimbóluma, egyes közép-európai térségekben pedig egy kóbor macska megetetése bevonzza a szerencsét. Az imádkozó sáska pedig a megbékélésre, a nyugalom befogadására ösztönözhet bennünket – írja a horvát lap az állathoz kapcsolt szimbolikus jelentéstulajdonítás kapcsán. A cikk hozzáteszi: sokan úgy tartják, hogy azoknak, akiknek otthonában megjelenik az állat, vagy a természetben járva többször látják egy-egy példányát, arra készülhetnek, hogy hamarosan egy, az életükre nézve kedvező fordulatra utaló jelet vagy lehetőséget kaphatnak, amit nem szabad elszalasztaniuk.