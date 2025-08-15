Hírlevél

Rendkívüli

Zelenszkij mentális állapotát találgatják a berlini sajtótájékoztató után – videó

hosszú élet

Ezek a hosszú élet titkai, amit az orvosok is megerősítenek

Az immunrendszer „fiatalsága” az idősebb felnőtteknél egy speciális T-sejttípus jelenlétét jelenti, amely őssejtszerű tulajdonságokkal rendelkezik. Ezek a sejtek képesek helyreállítani az izomerőt és növelni az izomtömeget, még azoknál is, akik 60–70 éves kor felett járnak. Azonban ezek a sejtek növelhetik az autoimmun betegségek kialakulásának esélyét.
hosszú életkutatásimmunrendszer erősítés

A Mayo Klinika kutatói több mint 100 idősebb beteget követtek nyomon, akik óriássejtes arteritisszel küzdöttek, és megfigyelték, hogy az immunrendszer ős-szerű T-sejtjei jelentős szerepet játszanak a szervezet erőnlétének fenntartásában. A kutatók jelenleg új diagnosztikai teszteken dolgoznak, amelyek lehetővé teszik a nagyszámú immunőssejttel rendelkező egyének azonosítását, így előre jelezhető lehet az autoimmun kockázat.

immunrendszer
Az immunrendszer fiatalsága segíthet az erőnlét megőrzésében idősebb korban. Fotó: DailyMail

Az immunrendszer fiatalságának kockázatai

Továbbá a kutatások összefüggést találtak az immunrendszer fiatalsága és a hosszú élet között, ami rámutat arra, hogy az egészség megőrzésében a T-sejtek kulcsszerepet játszanak. Az immunfiatalság előnyei mellett azonban a kockázatok is érdemes figyelembe venni, különösen a későbbi autoimmun betegségek kialakulásának szempontjából - írja a DailyMail.

 Egy tavalyi kutatás szerint 2050-re az átlagos élettartam közel öt évvel nőhet: a férfiak átlagosan 76 évig, a nők pedig 80 év fölé élhetnek.

A The Lancet Public Health tanulmány szerint a globális átlagéletkor 2050-re várhatóan 78,1 évre emelkedik, ami 4,5 éves növekedést jelent. A szakértők ezt elsősorban a közegészségügyi intézkedéseknek tulajdonítják, amelyek megelőzik, illetve javítják a túlélési esélyeket olyan betegségek esetében, mint a szív- és érrendszeri megbetegedések, a táplálkozással összefüggő kórok, valamint az anyai és újszülöttkori fertőzések.

 

