Holtan találták autójában a népszerű influenszert

Holtan találták meg a saját autójában a népszerű influenszert, a 33 éves Ariela Mejia-Polancót – tájékoztat a New York Post.
A fiatal nőt vasárnap lőtt sebekkel holtan találták az autójában a Cross County Parkway parkosított út mentén – erősítette meg a Westchester megyei rendőrség.
Gyanúsítottról egyelőre nem közöltek információt, a helyi rendőrség munkáját szövetségi bűnüldöző szerv is segíti.
A 566 ezer Instagram-követővel rendelkező influenszer főként divattal és modelkedéssel kapcsolatos tartalmat gyártott, hatalmas követőtáborát rövid idő alatt építette fel.