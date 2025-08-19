Hírlevél

influenszer

Holtan találták autójában a népszerű influenszert

Holtan találták autójában a népszerű celebet New York államban. Az influenszer lőtt sérüléseket szenvedett, a rendőrség gyilkossági ügyben indított nyomozást.
Holtan találták meg a saját autójában a népszerű influenszert, a 33 éves Ariela Mejia-Polancót – tájékoztat a New York Post. 

Fotó: Unsplash

A fiatal nőt vasárnap lőtt sebekkel holtan találták az autójában a Cross County Parkway parkosított út mentén – erősítette meg a Westchester megyei rendőrség. 

A hatóságok gyilkossági ügyben indítottak nyomozást, úgy vélik, hogy célzott támadás történt a népszerű influenszer ellen.

Gyanúsítottról egyelőre nem közöltek információt, a helyi rendőrség munkáját szövetségi bűnüldöző szerv is segíti. 

A 566 ezer Instagram-követővel rendelkező influenszer főként divattal és modelkedéssel kapcsolatos tartalmat gyártott, hatalmas követőtáborát rövid idő alatt építette fel.

 

