Rendkívüli

Teljes pánik Ukrajnában: Oroszország megtámadta Kijevet!

Tik Tok

TikTok-botrány: kannibál törzsről posztolt az influenszer

Egy Dara Tah nevű TikTok-sztár éles bírálatokat kapott, mert egy indonéziai törzset szerepeltetett egy megalázónak tartott TikTok-videóban. Az influenszer a felvételt Pápua tartományban készítette, amely Indonézia keleti részén, Új-Guinea szigetének nyugati felén található.
Tik Tokinfluenszerbotrány

A vitát kiváltó videóban az influenszer, Dara Tah és egy turistacsoport egy helyi vezető kíséretében érkezett Új-Guinea nyugati részének dzsungelébe. A Daily Mail információi szerint amikor csónakjuk a parthoz közeledett, az egyik törzstag íjat szegezett rájuk, ami azonnali pánikot váltott ki.

influenszer
Az influenszer ajándékkal próbált közeledni a törzs tagjaihoz
Fotó: YouTube screen

Ez tényleg ijesztő

 – reagált Tah, miközben felemelte a karját békés üdvözlésként.

A feszültséget csökkentése érdekében Tah elővett néhány csomag sót, és felajánlotta a törzstagoknak. Amikor az egyik vezető megkóstolta, azonnal kiköpte. 

Ó, Istenem, úgy tűnik, ez nem tetszett neki

 – jegyezte meg Tah idegesen. 

A helyi vezető ekkor figyelmeztette a csoportot: 

Mennünk kell. Nem látnak minket szívesen. Ez nagyon veszélyes.

Az influenszer videója felháborodást váltott ki

A TikTokra feltöltött felvételt több mint félmillióan kedvelték, de a kommentelők közül sokan felháborodtak. 

Hagyjátok őket békén, és nem is kannibálok!

 – írta valaki. Egy másik hozzászóló hangsúlyozta: Nem kannibálok, csak békésen élő emberek.

Tah, aki a csoportot „kannibál törzsnek” nevezte, népszerű online személyiség, célja pedig, hogy „Írország valaha volt legnagyobb YouTubere” legyen. 

Mára több mint 827 000 feliratkozót gyűjtött össze a YouTube-on és 721 000 követőt a TikTokon.

Veszélyes mutatványokat vállal, hogy szórakoztassa követőit: dolgozott kénbányászokkal Indonézia Kawah Ijen vulkánjánál, és 50 órát töltött egy föld alatti nukleáris rakétakomplexumban.

 

 

