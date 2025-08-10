3000 éves titok került elő, a régészek szóhoz sem jutottak

Iránban a sírban nyugvó fiatal nő körül arany ékszerek, ritka kereskedelmi tárgyak és egy művészien faragott klorit kődoboz került elő, amely kígyókat és skorpiókat ábrázol. A dobozt feltehetően kohl szemfesték tárolására használták.

3000 éves sírra bukkantak Iránban. Képünk illusztráció.

Irán és az ősi Nagy-Khoraszán civilizáció kincsei

Az arany fülbevalók, gyűrű, elefántcsont- és lapis lazuli gyöngyök messzi vidékekkel való kapcsolatot jeleznek, köztük Afganisztán és az Indus-völgy kereskedelmi útvonalaival. A Múlt-kor információi szerint a nő mellékletei között volt egy bronztükör, több cserépedény és egy emberi lábat ábrázoló bronz pecsét is, amely társadalmi szerepvállalására utalhat.