Irán

3000 éves titok került elő, a régészek szóhoz sem jutottak

1 órája
Olvasási idő: 2 perc
Irán északkeleti részén, az Észak-Khorászán tartományban található Tepe Chalow régészeti lelőhelyen egy különleges, 3000 éves sírt tártak fel a régészek. A lelet gazdagsága és különleges tárgyai egy magas rangú személyhez kötődnek, aki a Nagy-Khoraszán civilizáció idején élt. A kutatók szerint a felfedezés a térség régészeti anyagában egyedülálló, és ritka bepillantást nyújt az akkori társadalmi hierarchiába.
Iránsírásatás

Iránban a sírban nyugvó fiatal nő körül arany ékszerek, ritka kereskedelmi tárgyak és egy művészien faragott klorit kődoboz került elő, amely kígyókat és skorpiókat ábrázol. A dobozt feltehetően kohl szemfesték tárolására használták.

Irán
3000 éves sírra bukkantak Iránban.
Fotó: Unsplash

Irán és az ősi Nagy-Khoraszán civilizáció kincsei

Az arany fülbevalók, gyűrű, elefántcsont- és lapis lazuli gyöngyök messzi vidékekkel való kapcsolatot jeleznek, köztük Afganisztán és az Indus-völgy kereskedelmi útvonalaival. A Múlt-kor információi szerint a nő mellékletei között volt egy bronztükör, több cserépedény és egy emberi lábat ábrázoló bronz pecsét is, amely társadalmi szerepvállalására utalhat.

 

