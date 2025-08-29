Hírlevél

Nagy bejelentést tett a MOL: erre készülnek Százhalombattán

Magányosan, nincstelenül halt meg az Iron Maiden első énekese

Paul Di’Anno, az Iron Maiden első énekese magányosan, egy kis bérlakásban, szegényen hunyt el 66 éves korában. Karrierje kezdetén nagy sikereket ért el az Iron Maidennel, ám később egészségi és anyagi nehézségekkel küzdött, miközben továbbra is kitartott a rockzene mellett.
iron maiden

Paul Di’Anno, eredeti nevén Paul Andrews, nagy szerepet játszott az Iron Maiden korai sikereiben, hiszen az ő jellegzetes hangja hallható a zenekar első két albumán, az Iron Maiden (1980) és a Killers (1981) lemezeken, melyek összesen több mint kilencmillió példányban keltek el.

Iron Maiden
Az Iron Maiden rajongói az egyik koncerten
Fotó: ROMEO BOETZLE / AFP

 

Ugyanakkor pályafutása rövid volt, mivel 23 éves korában kilépett a zenekarból, részben drogfogyasztási és a bulizási szokásai miatt. 

Paul egy hirtelen döntést követően – talán nem is tiszta állapotban – eladta a jogdíjait mindössze 50 ezer fontért (23 millió forint mai árfolyamon), így lemondott a későbbi bevételekről – írja a Daily Star.

Megemlékeztek róla az Iron Maiden-koncerten

A zenétől, a rock and rolltól nem távolodott el, s még énekelgetett. Később egészségi állapota megromlott, 2015-ben komoly térdsérülést szenvedett, ami miatt kerekesszékbe kényszerült. Ez a sérülés tovább súlyosbodott vérmérgezéssel és MRSA-fertőzéssel. Ennek ellenére folytatta a fellépéseket, még a kerekesszéket is beépítette a színpadi megjelenésébe. Az Iron Maiden első énekese 2024-ben, 66 éves korában, magányosan, egy kis bérlakásban halt meg Salisburyben, Wiltshire-ben, szegénységben.

Halálát követően több egykori zenésztársa is megemlékezett róla. Az Iron Maiden mai frontembere, Bruce Dickinson egyperces néma csenddel adózott Di’Anno emléke előtt a csapat koncertjén Minneapolisban. Így tisztelegve az énekes élethosszig tartó rock and roll iránti elkötelezettsége előtt.

 

