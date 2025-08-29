Magányosan, nincstelenül halt meg az Iron Maiden első énekese

Paul Di’Anno, eredeti nevén Paul Andrews, nagy szerepet játszott az Iron Maiden korai sikereiben, hiszen az ő jellegzetes hangja hallható a zenekar első két albumán, az Iron Maiden (1980) és a Killers (1981) lemezeken, melyek összesen több mint kilencmillió példányban keltek el.

Az Iron Maiden rajongói az egyik koncerten

Fotó: ROMEO BOETZLE / AFP

Ugyanakkor pályafutása rövid volt, mivel 23 éves korában kilépett a zenekarból, részben drogfogyasztási és a bulizási szokásai miatt.

Paul egy hirtelen döntést követően – talán nem is tiszta állapotban – eladta a jogdíjait mindössze 50 ezer fontért (23 millió forint mai árfolyamon), így lemondott a későbbi bevételekről – írja a Daily Star.

Megemlékeztek róla az Iron Maiden-koncerten

A zenétől, a rock and rolltól nem távolodott el, s még énekelgetett. Később egészségi állapota megromlott, 2015-ben komoly térdsérülést szenvedett, ami miatt kerekesszékbe kényszerült. Ez a sérülés tovább súlyosbodott vérmérgezéssel és MRSA-fertőzéssel. Ennek ellenére folytatta a fellépéseket, még a kerekesszéket is beépítette a színpadi megjelenésébe. Az Iron Maiden első énekese 2024-ben, 66 éves korában, magányosan, egy kis bérlakásban halt meg Salisburyben, Wiltshire-ben, szegénységben.

Halálát követően több egykori zenésztársa is megemlékezett róla. Az Iron Maiden mai frontembere, Bruce Dickinson egyperces néma csenddel adózott Di’Anno emléke előtt a csapat koncertjén Minneapolisban. Így tisztelegve az énekes élethosszig tartó rock and roll iránti elkötelezettsége előtt.