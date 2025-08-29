Drámai felvételek: részeg sofőr csapódott a vízbe autójával

Szerda este sokkoló baleset történt Új-Zélandon, a Waiheke-szigeten, amikor egy idős nő elvesztette uralmát ezüstszínű SUV-ja felett, és a tengerbe hajtott a Matiatia kompkikötőnél. A tragédiával fenyegető eset hátterében az ittas vezetés állt: a rendőrség kimutatta, hogy a 73 éves asszony alkoholt fogyasztott, mielőtt autóba ült - írja a DailyMail.

Ittas vezetés miatt a nyugdíjas nő SUV-ja a tengerbe zuhant, de a szemtanúk bátor mentőakcióval megmentették az életét Fotó:Aedrian Salazar/Unsplash

A biztonsági kamerák felvételein jól látszik, ahogy a jármű letér az útról, majd átszakít egy üveg kerékpártárolót. Az autó pillanatokkal később a vízbe zuhan, miközben vészvillogója kétségbeesetten villog a sötétben.

Dramatic footage has emerged of a pensioner's 4WD ploughing through a bike shed in New Zealand, before plunging into the sea. Stunned bystanders rescued the pensioner as the vehicle sank. She was fined for drink-driving and treated by ambulance officers. Bikes, a glass shed, and railings were destroyed.

Ittas vezetés után drámai civil mentés mentette meg az idős sofőrt

A sofőr az ajtóba kapaszkodva próbált túlélni, miközben kocsija lassan merült a mélybe. Ekkor a közelben tartózkodó szemtanúk azonnal a segítségére siettek: mentőöveket dobtak, egy nő pedig létrán mászott le hozzá. A bátor civileknek köszönhetően a nyugdíjast sikerült kihúzni, és felhozni a partra.

A mentők a helyszínen látták el, komolyabb sérüléseket nem szenvedett. A rendőrség azonban közölte: a sofőr légalkoholmérése 290 mcg/L értéket mutatott, így pénzbírságot kapott, de további eljárás is várhat rá.

Az Auckland Transport szakemberei megkezdték a megrongálódott kerékpártároló felmérését. Valószínű, hogy a szerkezetet teljes egészében újra kell építeni. A vízbe zuhant autót később darus hajóval emelték ki a tengerből, és visszaszállították tulajdonosának.

Korábban már beszámoltunk róla, hogy Magyarországon is gyakori probléma az ittas vezetés, és számos tragikus baleset köthető hozzá.