Drámai felvételek: részeg sofőr csapódott a vízbe autójával

Szerda este sokkoló baleset történt Új-Zélandon, a Waiheke-szigeten, amikor egy idős nő elvesztette uralmát ezüstszínű SUV-ja felett, és a tengerbe hajtott a Matiatia kompkikötőnél. A tragédiával fenyegető eset hátterében az ittas vezetés állt: a rendőrség kimutatta, hogy a 73 éves asszony alkoholt fogyasztott, mielőtt autóba ült - írja a DailyMail.
A biztonsági kamerák felvételein jól látszik, ahogy a jármű letér az útról, majd átszakít egy üveg kerékpártárolót. Az autó pillanatokkal később a vízbe zuhan, miközben vészvillogója kétségbeesetten villog a sötétben.
A sofőr az ajtóba kapaszkodva próbált túlélni, miközben kocsija lassan merült a mélybe. Ekkor a közelben tartózkodó szemtanúk azonnal a segítségére siettek: mentőöveket dobtak, egy nő pedig létrán mászott le hozzá. A bátor civileknek köszönhetően a nyugdíjast sikerült kihúzni, és felhozni a partra.
A mentők a helyszínen látták el, komolyabb sérüléseket nem szenvedett. A rendőrség azonban közölte: a sofőr légalkoholmérése 290 mcg/L értéket mutatott, így pénzbírságot kapott, de további eljárás is várhat rá.
Az Auckland Transport szakemberei megkezdték a megrongálódott kerékpártároló felmérését. Valószínű, hogy a szerkezetet teljes egészében újra kell építeni. A vízbe zuhant autót később darus hajóval emelték ki a tengerből, és visszaszállították tulajdonosának.
Korábban már beszámoltunk róla, hogy Magyarországon is gyakori probléma az ittas vezetés, és számos tragikus baleset köthető hozzá.