Jackpot: Eszméletlen összeget lehet nyerni az egyik amerikai lottón

A hétfői húzáson nem született főnyeremény, így a jackpot tovább halmozódott. A nyerőszámok – 16, 19, 34, 37, 64 és a piros Powerball 22 – két játékosnak egymillió dollárt hoztak Georgiában és Texasban, de a főnyeremény továbbra is gazdára vár - írja a CNN.

A Powerball jackpot jelenleg 815 millió dollár

Fotó: Unsplash

Jackpot: történelmi méretű összeg várja a szerencsést

A szerdai sorsolás a 38. lesz azóta, hogy a jackpotot utoljára megnyerték. Ha szerdán valaki megnyeri a főnyeremény, két opció közül választhat: az annuitásban kifizetett 815 millió dollár (293 milliárd Ft) vagy az egyszeri, adózás előtti 367,9 millió dollár (132 milliárd Ft). Az annuitás esetén a nyertes 29 éven át, évente 5 százalékkal növekvő részletekben kapná meg az összeget.

A Powerball történetében már öt alkalommal haladta meg a főnyeremény az egymilliárd dollárt. A rekord 2,04 milliárd dollár (734 milliárd Ft) volt, amelyet 2022 novemberében egyetlen szelvény vitt el Kaliforniában. Nem csoda, hogy a mostani összeg is hatalmas figyelmet kelt.