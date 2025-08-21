Szándékosan zuhant le egy tapasztalt ejtőernyős

Jade 4 724 méter magasból zuhant egy mezőre a Shotton Colliery repülőtér közelében, County Durham megyében. A hivatalos vizsgálat során kiderült, hogy Jade Damarell utasításokat hagyott telefonján a hozzáféréshez, valamint pénzügyei részleteit is elrendezte, jelezve szándékát. A British Skydiving vizsgálata szerint minden felszerelés működött, és sem alkohol, sem drog nem volt a szervezetében. Jade Damarell neve azóta a skydiving közösségben és a világmédiában egyaránt ismertté vált tragikus története miatt - írja a Sky News.

Jade Damarell a zuhanás előtti pillanatokban. Fotó: x / ScaryEurope

Jeff Montgomery reagált Jade Damarell tragikus esetére

Jeff Montgomery, a British Skydiving biztonsági és képzési vezetője az eset kapcsán kijelentette, hogy mély együttérzésüket fejezik ki Jade Damarell családja és barátai felé, és hangsúlyozta, mennyire tragikus és szívszorító volt az eset. Kiemelte, hogy a vizsgálat során minden felszerelés működőképesnek bizonyult, és semmilyen technikai hiba nem okozta a balesetet, ami a tapasztalt ejtőernyős szándékos döntésének következménye volt.