Sajtóinformáció: az Északi Áramlat felrobbantásával gyanúsított férfi ukrán titkosügynök volt

Szándékosan zuhant le egy tapasztalt ejtőernyős

Jade Damarell, a 32 éves tapasztalt ejtőernyős, szándékosan vetette magát a halálba április 27-én, miután nem nyitotta ki sem a fő, sem a tartalék ejtőernyőjét, és kikapcsolta az automatikus nyitóeszközt. Az eset helyszíne egy mező volt County Durham megyében. Jade Damarell szerette a skydivingot, több mint 500 ugrást hajtott végre, és a halála előtti napon hat ugrást teljesített biztonságosan.
Jade 4 724 méter magasból zuhant egy mezőre a Shotton Colliery repülőtér közelében, County Durham megyében. A hivatalos vizsgálat során kiderült, hogy Jade Damarell utasításokat hagyott telefonján a hozzáféréshez, valamint pénzügyei részleteit is elrendezte, jelezve szándékát. A British Skydiving vizsgálata szerint minden felszerelés működött, és sem alkohol, sem drog nem volt a szervezetében. Jade Damarell neve azóta a skydiving közösségben és a világmédiában egyaránt ismertté vált tragikus története miatt - írja a Sky News.

Jade Damarell
Jade Damarell a zuhanás előtti pillanatokban. Fotó: x / ScaryEurope

Jeff Montgomery reagált Jade Damarell tragikus esetére

Jeff Montgomery, a British Skydiving biztonsági és képzési vezetője az eset kapcsán kijelentette, hogy mély együttérzésüket fejezik ki Jade Damarell családja és barátai felé, és hangsúlyozta, mennyire tragikus és szívszorító volt az eset. Kiemelte, hogy a vizsgálat során minden felszerelés működőképesnek bizonyult, és semmilyen technikai hiba nem okozta a balesetet, ami a tapasztalt ejtőernyős szándékos döntésének következménye volt.

A család így nyilatkozott: „Kedves lányunk, Jade, csodálatos, bátor, gyönyörű és rendkívüli ember volt. Fényes, kalandvágyó, szabad szellem, aki hatalmas energiával, szenvedéllyel és szeretettel élt, és melegszívűségével és kedvességével számtalan ember életét gazdagította.”

 

