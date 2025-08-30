Félelmetes videó! Turisták szeme láttára csapott le a jaguár

A Pantanal Mato Grosso állambeli Encontro das Águas Nemzeti Parkjában szombaton két nagymacska mutatta be vadászati tudományát. Az egyik, Medrosa nevű nőstény jaguár hatalmas ugrással csapott le egy gyanútlan kajmánra a folyóban, a turisták pedig lélegzetvisszafojtva figyelték a jelenetet.

A Pantanalban készült felvételen egy jaguár éppen egy kajmánra csapott le a folyóban.

Fotó: Unsplash

A jaguár vadászata mindenkit lenyűgözött

Egy másik felvételen Bororo, a szintén jól ismert jaguár már zsákmányával a szájában látható. A pillanatokat a helyszínen tartózkodó Gabriel Felipe és a természetvédő Ailton Lara osztotta meg Instagramon, ahol a videók villámgyorsan terjednek.

@revista_veja Duas onças-pintadas foram flagradas se alimentando neste sábado, 2, no Parque Estadual Encontro das Águas, no Pantanal mato-grossense. O piloto de barco Gabriel Felipe e o naturalista Ailton Lara publicaram os registros em suas contas no Instagram. Em um dos vídeos, uma onça, chamada Medrosa, aparece dando um salto no rio para capturar um jacaré. A cena impressionou os turistas que faziam um passeio pela região. Já outra imagem mostra a onça Bororo com outro réptil na boca. Saiba mais em #VEJA. Imagens: Reprodução/Instagram/Ailton Lara/Gabriel Felipe ♬ som original - VEJA

A Pantanal a világ egyik leggazdagabb élővilágú területe, és a jaguár különleges helyet foglal el benne: itt található a legnagyobb állomány az egész kontinensen. A turisták gyakran jönnek ide abban a reményben, hogy megpillanthatják a vadon királyát, de ilyen drámai vadászatot ritkán sikerül lencsevégre kapni.