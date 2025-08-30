Félelmetes videó! Turisták szeme láttára csapott le a jaguár

A Pantanal Mato Grosso állambeli Encontro das Águas Nemzeti Parkjában szombaton két nagymacska mutatta be vadászati tudományát. Az egyik, Medrosa nevű nőstény jaguár hatalmas ugrással csapott le egy gyanútlan kajmánra a folyóban, a turisták pedig lélegzetvisszafojtva figyelték a jelenetet.
Egy másik felvételen Bororo, a szintén jól ismert jaguár már zsákmányával a szájában látható. A pillanatokat a helyszínen tartózkodó Gabriel Felipe és a természetvédő Ailton Lara osztotta meg Instagramon, ahol a videók villámgyorsan terjednek.
A Pantanal a világ egyik leggazdagabb élővilágú területe, és a jaguár különleges helyet foglal el benne: itt található a legnagyobb állomány az egész kontinensen. A turisták gyakran jönnek ide abban a reményben, hogy megpillanthatják a vadon királyát, de ilyen drámai vadászatot ritkán sikerül lencsevégre kapni.