James Bond

Pierce Brosnan újra eljátszaná James Bondot, míg a Top Gun sztárja visszalépett

16 perce
Olvasási idő: 3 perc
Meglepő vallomással állt elő a hollywoodi sztár. Glen Powell, a népszerű színész kimondta, miért nem vállalná el James Bond szerepét, hiába sorolják a potenciális jelöltek közé.
James Bond

James Bond karaktere sok színész álma, de Glen Powell tudatosan távol tartja magát tőle. Most elárulta, miért.

Pierce BrosnaMake-up and lighting assistants prepare actor Pierce Brosnan for the start of shooting of the new James Bond film in this Hanseatic city-state in north Germany 25 MAR. Brosnan will be playing agent 007 for the second time, following the successful "Golden Eye". The new - and 18th - film featuring the British agent is entitled "Tomorrow Never Dies" and is due out in US cinemas next Christmas. The villain in the film will be played by Jonathan Pryce who plays a megalomaniac media mogul. (Photo by MARKUS BECK / dpa Picture-Alliance via AFP)
Pierce Brosnan a Holnap Markában James Bond film forgatásán, 1997-ben Fotó: MARKUS BECK / DPA

Pierce Brosnan túl idős, Glen Powell túl texasi James Bond szerepére

Glen Powell a The Hollywood Reporternek adott interjúban beszélt arról, miért nem szeretné James Bond szerepét. A 36 éves színész, aki éppen új sorozatát, a Chad Powers-t népszerűsíti, így fogalmazott:

Texasi vagyok. Egy texasi ne játssza el James Bondot. A családommal viccelődünk, hogy lehetnék Jimmy Bond, de James Bond semmiképp. Egy igazi britnek kell kapnia ezt a szerepet. Ő való ebbe a szmokingba.

Powell szerint tehát hiába képes lenne eljátszani sokféle karaktert, James Bond alakját brit színésznek kell megformálnia.

Eközben Pierce Brosnan — aki 1995 és 2002 között négy filmben alakította 007-est — nem zárta ki a visszatérés lehetőségét, főleg azóta, hogy Denis Villeneuve neve felmerült az új James Bond projekttel kapcsolatban.

A Radio Timesnak így nyilatkozott:

Nem hiszem, hogy bárki látni akarna egy barázdált arcú, 72 éves Bondot, de ha Villeneuve valamit kitalálna, azonnal rábólintanék. Miért ne? Nagyszerű szórakozás lenne. Kopaszító latex, protézisek… ki tudja?

Brosnan James Bond szerepében olyan filmekben szerepelt, mint az Aranyszem, A holnap markában, A világ nem elég és a Halj meg máskorírja a Fox News.

 

