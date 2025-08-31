A sztárséf szerint csak akkor eszel sz*rt, ha megveszed

Jamie Oliver most ötvenévesen minden eddiginél komolyabban beszél az egészség fontosságáról. Új könyvében és tévéműsorában azt hangsúlyozza: a valódi változáshoz nem elég az injekció vagy a gyógyszer, sokkal inkább a mindennapok szokásain kell változtatni – írja a Sun cikke.

Jamie Oliver szerint a gyerekek jövője múlik azon, hogy komolyan vesszük-e az egészséges étkezést és az életmódváltást.

Fotó: FEDERICO GAMBARINI / DPA

Jamie Oliver szerint a gyerekek jövője forog kockán

A világhírű séf szerint a gyerekek egészségére kellene helyezni a hangsúlyt. „Soha nem volt olyan kormányunk, amely első helyre tette volna a gyermekek egészségét” – fakadt ki Jamie Oliver. Úgy véli, a rossz táplálkozási szokások nemcsak az egyének életét, hanem az országa jövőjét is romba dönthetik.

Jamie Oliver példaként hozta fel, hogy már a saját életében is érezte az ötvenhez közeledve a „jelzéseket”: fájdalmak, rendszeres orvosi vizsgálatok és az elmúlás gondolata. Ez késztette arra, hogy komolyabban vegye a sportot, az alvást és az étkezést.

„Csak akkor eszel sz*rt, ha megveszed. Igaz? Ezért szeretném megmutatni, hogyan vásárolj tudatosan egészségeset.”

Szerinte a változás kulcsa a mindennapi döntésekben rejlik: hogyan vásárolunk, hogyan főzünk, hogyan alszunk. Emellett a közösségi felelősséget is hangsúlyozza – például a gyerekek egészséges étkeztetését az iskolákban, a junk food reklámok visszaszorítását és a megfizethető alapanyagok biztosítását.

Jamie Oliver ugyanakkor önkritikusan elismeri: sok mindent elrontott karrierje során, de ma már a tapasztalatait arra szeretné használni, hogy valódi változást érjen el.