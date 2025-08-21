Hírlevél

gyaloglás

Csak 30 perc naponta és hosszabb ideig élhet!

Nem a lassú andalgás, hanem a lendületes tempó hozza a változást. A japán séta egyre divatosabb mozgásforma, amelynek edzők szerint a sétálás során különleges hatásai vannak. A módszer segít az egészség megőrzésében és a jó közérzetben.
A japán séta világszerte egyre népszerűbb: a gyorsabb és lassabb szakaszok váltakozása hatékony edzést biztosít, miközben kevésbé terheli az ízületeket.

japán séta, Two unidentified tourists walking on Ayot Greenway trail in springtime in Hertfordshire, England
Turisták sétálnak az erdőben – azonban a japán séta nem laza tempójú
Fotó: I Wei Huang / Shutterstock

Egyre népszerűbb a japán séta

A japán séta lényege, hogy a gyors és lassú tempójú sétálás háromperces váltakozásban történik, összesen harminc percen át. A gyors szakaszoknál a maximális pulzusszám 70–85 százalékát kell elérni, ami akkor sikerül, ha a légzés mélyebb, a karok erőteljesebben mozognak, és beszéd közben csak rövid mondatokra futja.

Az edzők szerint a japán séta olyan előnyöket kínál, mint az intenzívebb mozgásformák, de kíméletesebb az ízületekkel. Javítja a szív- és érrendszeri állapotot, segíthet a stressz csökkentésében, a hangulat javításában, sőt a kognitív képességeket is erősítheti.

A divatot a közösségi médiának köszönhetően kapta fel újra a világ, de a módszert már 2004-ben vizsgálták japán kutatók. Akkor is bebizonyosodott, hogy a japán séta különösen idősebb felnőttek számára hasznos, hozzájárulva a hosszabb, egészségesebb élethez.

Fontos, hogy akik szív- és érrendszeri betegségekben, súlyos hipertóniában vagy ízületi problémákban szenvednek, mindenképpen konzultáljanak orvossal, mielőtt belevágnak a japán séta gyakorlásába.

Vass Bence kaposvári dietetikus és sportedző a SONLINE-nak elmondta, hogy 

a gyorsabb gyalogláshoz nagyobb izomtömeg szükséges, és a nagyobb izomtömeg jobb életkilátásokkal járhat. Hozzátette, hogy idősebb korban jellemzően kevesebb az izomtömeg, emiatt lassabb a gyaloglás, ami rosszabb életkilátásokkal párosulhat.

Kiemelte, hogy idős korban is rendkívül fontos a mozgás, és a legfrissebb eredmények alapján a kardio mozgásformák mellett az ellenállással szemben végzett erősítő gyakorlatoknak is kedvező hatása van.

 

