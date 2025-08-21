Csak 30 perc naponta és hosszabb ideig élhet!

A japán séta világszerte egyre népszerűbb: a gyorsabb és lassabb szakaszok váltakozása hatékony edzést biztosít, miközben kevésbé terheli az ízületeket.

Turisták sétálnak az erdőben – azonban a japán séta nem laza tempójú

Fotó: I Wei Huang / Shutterstock

Egyre népszerűbb a japán séta

A japán séta lényege, hogy a gyors és lassú tempójú sétálás háromperces váltakozásban történik, összesen harminc percen át. A gyors szakaszoknál a maximális pulzusszám 70–85 százalékát kell elérni, ami akkor sikerül, ha a légzés mélyebb, a karok erőteljesebben mozognak, és beszéd közben csak rövid mondatokra futja.

Az edzők szerint a japán séta olyan előnyöket kínál, mint az intenzívebb mozgásformák, de kíméletesebb az ízületekkel. Javítja a szív- és érrendszeri állapotot, segíthet a stressz csökkentésében, a hangulat javításában, sőt a kognitív képességeket is erősítheti.

A divatot a közösségi médiának köszönhetően kapta fel újra a világ, de a módszert már 2004-ben vizsgálták japán kutatók. Akkor is bebizonyosodott, hogy a japán séta különösen idősebb felnőttek számára hasznos, hozzájárulva a hosszabb, egészségesebb élethez.

Fontos, hogy akik szív- és érrendszeri betegségekben, súlyos hipertóniában vagy ízületi problémákban szenvednek, mindenképpen konzultáljanak orvossal, mielőtt belevágnak a japán séta gyakorlásába.

Vass Bence kaposvári dietetikus és sportedző a SONLINE-nak elmondta, hogy

a gyorsabb gyalogláshoz nagyobb izomtömeg szükséges, és a nagyobb izomtömeg jobb életkilátásokkal járhat. Hozzátette, hogy idősebb korban jellemzően kevesebb az izomtömeg, emiatt lassabb a gyaloglás, ami rosszabb életkilátásokkal párosulhat.

Kiemelte, hogy idős korban is rendkívül fontos a mozgás, és a legfrissebb eredmények alapján a kardio mozgásformák mellett az ellenállással szemben végzett erősítő gyakorlatoknak is kedvező hatása van.