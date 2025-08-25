Döbbenetes dolog derült ki a fertőző járványról, amely rettegésben tartja az embereket

A Daily Mail szerint a nyugtalanító kinézetű mókusokat az elmúlt hónapokban főként az Egyesült Államokban és Kanadában észlelték. Szakértők szerint azonban nem mutációról vagy ismeretlen járványról van szó, hanem több, különálló vírusos bőrelváltozásról.

Járvány vagy vírus? A mutáns nyulak fején fekete, szarvszerű kinövések jelennek meg a cottontail papilloma vírus miatt – a hatóságok távolságtartásra intenek

Fotó: Daily Mail

„Gyanítom, hogy ez a betegség most irreális mértékű figyelmet kapott az érintett állatok groteszk megjelenése és azon tény miatt, hogy az elszigetelt eseteket felfújták a közösségi médiában, hogy félelmet vagy szorongást keltsenek” – mondta James Parkhurst, a Virginia Tech vadon élő állatok tudományának docense és vadon élő állatok szakértője.

Való igaz, a mókusok megjelenése jelentős aggodalmat keltett az interneten, egyesek „új rémálomnak” tartják őket, a szakértők pedig azt javasolják a lakosságnak, hogy ne nyúljanak hozzájuk. Még nem tisztázott, mi okozza a mókusok zavaró megjelenését, egyesek a mókushimlőre tippeltek, mások szerint inkább mókusfibromatózisról lehet szó.

Mindkét betegséget a mókusokkal szoros kapcsolatban álló vírusok okozzák, bár a mókushimlő inkább a vörös mókusok körében gyakori, jellemzően az Egyesült Királyságban.

„A mókusfibromatózis esetei nem gyakoriak, és általában csak kis számú mókust érintenek – a legtöbb esetben kevesebb mint 10-et” – mondta Parkhurst a NewsWeeknek.

Az esetek általában késő tavasztól késő nyárig fordulnak elő, és a fertőzés elsődleges módja a csípő rovarok, különösen a szúnyogok.

Megjegyezte, hogy a szúnyogok és a kullancsok is átvihetik a vírust, és ritkább esetekben a mókusok közötti szoros fizikai kontaktus révén terjednek. A betegség különösen veszélyessé válik, ha a daganatok olyan nagyra nőnek, hogy eltakarják az állatok szemét vagy száját, rontva látásukat vagy a táplálkozási képességüket.

Szarvas bőrfibróma az Egyesült Államokban

A Daily Mail szerint a mutáns szarvasokat illetően a vadvédelmi tisztviselők már azonosították az állapotot szarvas bőrfibrómaként, ismertebb nevén szarvasszemölcsként.

A vírus főként betegséget terjesztő rovarokon, például szúnyogokon és kullancsokon keresztül terjed, amelyek a fertőzött szarvasok vérét átadják a közelben élő egészséges állatoknak. Mivel ezek a potenciálisan halálos kártevők a melegebb időben szaporodnak, az amerikaiaknak több esetre kell számítaniuk, bárhol is élnek szarvasok.