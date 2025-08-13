Élete legijesztőbb pillanatáról vallott a Trónok harca sztárja – egy hajszálon múlt az élete

A Trónok harca izmos testű barbár hadura – Jason Momoa – Hawaiin, Maui partjainál élte át élete egyik legmegrázóbb pillanatát. A szörfözés közben történt baleset nemcsak fizikailag, de lelkileg is mély nyomot hagyott benne.

Jason Momoa

Fotó: DARRYL OUMI / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Jason Momoa halálközeli élménye

Jason Momoa – aki egyszer már majdnem megőrült – elárulta, hogy egy szörfözés közben történt baleset majdnem az életébe került. A történet 2007 októberében játszódott, három hónappal lánya születése után, amikor a színész Laird Hamilton és Dave Kalama szörflegendákkal indult nyílt tengeri evezésre. A helyszín Hawaii partjainál található híres Peʻahi, ismertebb nevén „Jaws” – állkapocs volt.

Momoa felidézte, hogy az óriási hullámok között sodródva már minden reményt feladott.

Teljesen feladtam, belül üvöltöttem, és a lábam hirtelen elérte a külső zátonyt

– mesélte. Nem tudta, hogy egy bálna vagy egy szikla volt alatta, de megkapaszkodott, felugrott, és azonnal újabb hullám csapta le.

A színész a korallba támasztva a lábát próbált levegőhöz jutni, miközben alig tudta a víz fölé emelni a fejét.

Már feladtam. Olyan volt, mintha meghaltam volna, és kaptam volna egy második esélyt

– mondta.

Jason Momoára a halálközeli élmény olyan mélyen hatott, hogy azonnal leszokott a dohányzásról, pedig korábban napi két-három dobozt is elszívott.

Jason Momoa ma már úgy tekint erre az esetre, mint élete egyik legfontosabb fordulópontjára. A baleset emléke örökre benne maradt, és új szemléletet adott számára az életről – írja az Independent.