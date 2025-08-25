Hírlevél

Rendkívüli

Súlyos dolog derült ki Németországról, nagyon nagy bajban vannak!

jávorszarvas

Egy ország figyeli a jávorszarvas kalandos útját: Emil már a Dunát is átúszta – videó

56 perce
Ausztriában nagy feltűnést keltett Emil, a híresen kóborló jávorszarvas. Vasárnap még majdnem az A22-es autópályára tévedt, de végül más irányt vett. Rengetegen kísérik figyelemmel és követik az állatot.
jávorszarvasautópályaAusztria

Hétfő hajnalban szemtanúk Hadersfeld környékén látták, ami arra utal, hogy átúszta a Dunát. A jávorszarvas számára nem lehetetlen ilyen távot úszva megtenni, így ez teljesen hihető írja a Kronen Zeitung.

jávorszarvas
Jávorszarvas barangol Ausztriában.
Fotó: Kronen Zeitung

A rendőrség továbbra is járőrözik a környéken, hogy távol tartsák Emilt az utaktól. A hatóságok nyomatékosan kérik az embereket, hogy ne kövessék az állatot sem gyalog, sem autóval. A közösségi médiában sok állatbarát lelkesedve figyeli Emil útját. A rendőrség hangsúlyozza, hogy a kíváncsiskodás veszélyes lehet mind az emberre, mind az állatra. Emil eddig a lengyel határtól a Weinviertelen át egészen a Dunáig jutott. Senki sem tudja, melyik irányba folytatja majd kalandos „városnéző túráját”.

@sani0142 Elch Emil in Langenzersdorf 23.8.25 #ElchEmil #Langenzersdorf ♬ Elch Song - Brugger Buam & Band

Agresszív jávorszarvas

Tavaly két gyerekre is rátámadt egy jávorszarvas. Egy 4 éves kisfiút az Estes Park-i játszótéren sebesített meg egy héttel azután, hogy hasonló incidens történt a környéken, amiben egy 8 éves kislány volt érintett.

 

