Egy ország figyeli a jávorszarvas kalandos útját: Emil már a Dunát is átúszta – videó

Hétfő hajnalban szemtanúk Hadersfeld környékén látták, ami arra utal, hogy átúszta a Dunát. A jávorszarvas számára nem lehetetlen ilyen távot úszva megtenni, így ez teljesen hihető – írja a Kronen Zeitung.

Jávorszarvas barangol Ausztriában.

Fotó: Kronen Zeitung

A rendőrség továbbra is járőrözik a környéken, hogy távol tartsák Emilt az utaktól. A hatóságok nyomatékosan kérik az embereket, hogy ne kövessék az állatot sem gyalog, sem autóval. A közösségi médiában sok állatbarát lelkesedve figyeli Emil útját. A rendőrség hangsúlyozza, hogy a kíváncsiskodás veszélyes lehet mind az emberre, mind az állatra. Emil eddig a lengyel határtól a Weinviertelen át egészen a Dunáig jutott. Senki sem tudja, melyik irányba folytatja majd kalandos „városnéző túráját”.

Agresszív jávorszarvas

Tavaly két gyerekre is rátámadt egy jávorszarvas. Egy 4 éves kisfiút az Estes Park-i játszótéren sebesített meg egy héttel azután, hogy hasonló incidens történt a környéken, amiben egy 8 éves kislány volt érintett.