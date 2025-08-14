Szexi feketében villantott Kylie Jenner – miközben a rajongók a szakításáról sutyorognak

Merész, testhez simuló fekete ruhában tűnt fel Kylie Jenner West Hollywoodban, ahol amolyan lányos éjszakát tartott.

Kylie Jenner a 2025-ös MET-gálán

Fotó: JAMIE MCCARTHY / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Az amerikai modell a testvére, Kendall Jenner és barátnői, Hailey Bieber, Bella Hadid és Alex Consani társaságában töltött egy kellemes estét.

Kylie az Instagramon is megosztott pillanatokat a buliból, többek között koktélokról készült fotókat. Aznap egyetlen szóval sem említette barátját, Timothée Chalamet-t, miközben egyre erősebbek a szakításukról szóló pletykák – írja a Daily Mail. A rajongók azt találgatják, vajon Kylie és Timothée Chalamet szakítottak-e.

Szerdán reggel érkezett meg az első előzetes Timothée közelgő, Marty Supreme című filmjéből, amely részben a pingpongbajnok Marty Reisman életén alapul. Kylie korábban lelkesen támogatta Timothée karrierjét, számos díjátadón jelentek meg együtt, többek között a Golden Globe-on és az Oscaron. Májusban pedig először vonultak végig együtt a vörös szőnyegen az olaszországi David di Donatello-díjátadón, ahol Timothée átvehette a Cinematic Excellence díjat. Az elmúlt hónapban azonban nem látták őket együtt, és Kylie hallgatott Timothée új filmjének előzeteséről, miközben Instagram-sztorijában különféle termékeket reklámozott és a barátaival töltött esték pillanatait mutatta meg.

Beszédes az is, hogy Timothée nem köszöntötte fel Kylie-t a 28. születésnapján, míg a celeb szomorkás szakítós dalokat posztolt az Instagramon.

Az Origo a közelmúltban arról írt, hogy megbánta a mellplasztikát a népszerű modell.