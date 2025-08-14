Hírlevél

Rendkívüli

Cseh szélsőbaloldali aktivisták vörös festékkel öntötték le a prágai magyar nagykövetség épületét

Kylie Jenner

Szexi feketében villantott Kylie Jenner – miközben a rajongók a szakításáról sutyorognak

Kylie Jenner szexi estélyiben bulizott a minap barátnőivel Los Angelesben. Ez még nem is lenne meglepő, de közben arról pletykálnak, hogy Jenner szakított barátjával, Timothée Chalamet-vel.
Kylie JennerTimothée Chalametmodellszakítás

Merész, testhez simuló fekete ruhában tűnt fel Kylie Jenner West Hollywoodban, ahol amolyan lányos éjszakát tartott.

NEW YORK, NEW YORK - MAY 05: Kylie Jenner attends the 2025 Met Gala Celebrating "Superfine: Tailoring Black Style" at Metropolitan Museum of Art on May 05, 2025 in New York City. Jamie McCarthy/Getty Images/AFP (Photo by Jamie McCarthy / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP), Jenner
Kylie Jenner a 2025-ös MET-gálán
Fotó: JAMIE MCCARTHY / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Az amerikai modell a testvére, Kendall Jenner és barátnői, Hailey Bieber, Bella Hadid és Alex Consani társaságában töltött egy kellemes estét. 

Kylie az Instagramon is megosztott pillanatokat a buliból, többek között koktélokról készült fotókat. Aznap egyetlen szóval sem említette barátját, Timothée Chalamet-t, miközben egyre erősebbek a szakításukról szóló pletykák – írja a Daily Mail. A rajongók azt találgatják, vajon Kylie és Timothée Chalamet szakítottak-e.

Szerdán reggel érkezett meg az első előzetes Timothée közelgő, Marty Supreme című filmjéből, amely részben a pingpongbajnok Marty Reisman életén alapul. Kylie korábban lelkesen támogatta Timothée karrierjét, számos díjátadón jelentek meg együtt, többek között a Golden Globe-on és az Oscaron. Májusban pedig először vonultak végig együtt a vörös szőnyegen az olaszországi David di Donatello-díjátadón, ahol Timothée átvehette a Cinematic Excellence díjat. Az elmúlt hónapban azonban nem látták őket együtt, és Kylie hallgatott Timothée új filmjének előzeteséről, miközben Instagram-sztorijában különféle termékeket reklámozott és a barátaival töltött esték pillanatait mutatta meg.

Beszédes az is, hogy Timothée nem köszöntötte fel Kylie-t a 28. születésnapján, míg a celeb szomorkás szakítós dalokat posztolt az Instagramon.

 

Az Origo a közelmúltban arról írt, hogy megbánta a mellplasztikát a népszerű modell.

 

