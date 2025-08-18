Jennifer Aniston zaklatója félmeztelenül jelent meg a bíróságon – videó

Jennifer Aniston zaklatója újra a középpontba került, amikor a férfi félmeztelenül, törölközőbe burkolózva jelent meg a bíróságon. Jimmy Wayne évek óta üzenetekkel és fenyegetésekkel próbálta megközelíteni a színésznőt, és nemrég autóval nekihajtott Aniston kapujának. A filmcsillagot otthonában érte a fenyegetés, de a gyorsan reagáló testőrség megelőzte a közvetlen találkozást - írja a Life.

Jennifer Aniston zaklatója elleni jogi eljárás zajlik.

Fotó: AFP/Michael Tran / AFP/Michael Tran

Jennifer Aniston zaklatója bíróság előtt áll

A bírósági tárgyaláson Jimmy Wayne nem mindennapi megjelenésével keltett feltűnést: félig meztelen volt, törölközőbe burkolózva jelent meg a teremben. A férfit a rendőrség letartóztatta a színésznő birtokához való illegális közelítés miatt.