Jennifer Aniston

Jennifer Aniston zaklatója félmeztelenül jelent meg a bíróságon – videó

Jennifer Aniston ismét veszélybe került, amikor egy férfi megpróbált a közelébe férkőzni. Jennifer Aniston zaklatója, Jimmy Wayne, aki évek óta zaklatja az Oscar-díjas színésznőt, most bíróság előtt áll a tettei miatt.
Jennifer Aniston zaklatója újra a középpontba került, amikor a férfi félmeztelenül, törölközőbe burkolózva jelent meg a bíróságon. Jimmy Wayne évek óta üzenetekkel és fenyegetésekkel próbálta megközelíteni a színésznőt, és nemrég autóval nekihajtott Aniston kapujának. A filmcsillagot otthonában érte a fenyegetés, de a gyorsan reagáló testőrség megelőzte a közvetlen találkozást - írja a Life.

Jennifer Aniston zaklatója
Jennifer Aniston zaklatója elleni jogi eljárás zajlik.
Fotó: AFP/Michael Tran / AFP/Michael Tran 

Jennifer Aniston zaklatója bíróság előtt áll

A bírósági tárgyaláson Jimmy Wayne nem mindennapi megjelenésével keltett feltűnést: félig meztelen volt, törölközőbe burkolózva jelent meg a teremben. A férfit a rendőrség letartóztatta a színésznő birtokához való illegális közelítés miatt.

@life.hu_official

Jennifer Aniston őrült zaklatója félmeztelenül, egy takaróba csavarba jelent meg a tárgyalásán Már két éve zaklatja egy feltehetően bomlott elméjű férfi Jennifer Anistont. #life #JenniferAniston #zaklató #botrány

♬ eredeti hang – life.hu_official - life.hu_official

 

