Trump és Putyin döntése miatt Magyarország és Csehország lehet a legnagyobb nyertes

Jennifer Lopez

Kínos: egy biztonsági őr nem engedte be Jennifer Lopezt a Chanel üzletbe

Nem engedték be JLo-t az isztambuli Chanel üzletbe. Jennifer Lopez az Istinye Park luxus bevásárlóközpontban szeretett volna vásárolni, de a biztonsági őr nem engedte be.
Megdöbbentő dolog történt Jennifer Lopezzel Isztambulban. Az énekesnő az Istinye Park luxus bevásárlóközpontban próbált vásárolni koncertje előtti napon, de a biztonsági őr nem engedte be a Chanel üzletbe – írja a Türkiye Today. 

Jennifer Lopez énekesnő, színésznő, táncos és producer
Fotó: ROBYN BECK / AFP

Az üzlet biztonsági őre arra hivatkozott, hogy a butik megtelt, ezért nem léphet még be. 

„Rendben, semmi gond” – válaszolta nyugodt hangon az énekesnő, majd elsétált. 

Később az üzlet személyzete a sztár után sietett, hogy mégis bemehet, de Jennifer Lopez ekkor már nem élt a lehetőséggel. 

A sajtóhírek szerint az énekesnő ezután a Celine és Beymen üzletekbe tért be, ahol órákon át nézelődött és vásárolgatott. 

 

