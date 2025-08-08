Kínos: egy biztonsági őr nem engedte be Jennifer Lopezt a Chanel üzletbe

Megdöbbentő dolog történt Jennifer Lopezzel Isztambulban. Az énekesnő az Istinye Park luxus bevásárlóközpontban próbált vásárolni koncertje előtti napon, de a biztonsági őr nem engedte be a Chanel üzletbe – írja a Türkiye Today.

Jennifer Lopez énekesnő, színésznő, táncos és producer

Fotó: ROBYN BECK / AFP

Az üzlet biztonsági őre arra hivatkozott, hogy a butik megtelt, ezért nem léphet még be.

„Rendben, semmi gond” – válaszolta nyugodt hangon az énekesnő, majd elsétált.

Később az üzlet személyzete a sztár után sietett, hogy mégis bemehet, de Jennifer Lopez ekkor már nem élt a lehetőséggel.

A sajtóhírek szerint az énekesnő ezután a Celine és Beymen üzletekbe tért be, ahol órákon át nézelődött és vásárolgatott.