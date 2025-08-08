Hírlevél

Jessica Alba

Jessica Alba hetyke melleitől a lélegzet is eláll

59 perce
Olvasási idő: 2 perc
Családjával nyaral a 44 éves színésznő Miami Beachen. Jessica Alba továbbra is bombaformában van.
A Honey sztárját szerdán fotózták le, amint a fiával sétált a miami tengerparton – írja a pagesix. Jessica Alba ezúttal családi nyaraláson vett részt, amelyről párja, Danny Ramirez távol maradt. Leopárdmintás bikinifelsőt viselt, alsótestét pedig fekete miniszoknya takarta. Megjelenését szandállal, fekete baseballsapkával és egy sötét napszemüveggel tette teljessé.

Jessica Alba
Jessica Alba továbbra is bombaformában van. Fotó: 20th Century Fox / Entertainment Pictures

Jessica Alba továbbra is bombaformában van

A 44 éves Albáról először májusban pletykálták, hogy új kapcsolatban van, miután csókolózás közben lefotózták a londoni Regent's Parkban. Későbbi hírek szerint a fotókon Danny Ramirez látható.  

Albát és Ramirezt azóta számos romantikus kiránduláson látták együtt az elmúlt hónapokban.

Legutóbb a Los Angeles-i Beverly Glen Deliben ebédeltek, miközben nyilvánosan beszélgettek. A képeken látható volt, amint csókolóztak és ölelkeztek az étterme előtt. A témával kapcsolatos hasonló cikkünk itt olvasható.

 

