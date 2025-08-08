Jessica Alba hetyke melleitől a lélegzet is eláll

A Honey sztárját szerdán fotózták le, amint a fiával sétált a miami tengerparton – írja a pagesix. Jessica Alba ezúttal családi nyaraláson vett részt, amelyről párja, Danny Ramirez távol maradt. Leopárdmintás bikinifelsőt viselt, alsótestét pedig fekete miniszoknya takarta. Megjelenését szandállal, fekete baseballsapkával és egy sötét napszemüveggel tette teljessé.

Jessica Alba továbbra is bombaformában van. Fotó: 20th Century Fox / Entertainment Pictures

A 44 éves Albáról először májusban pletykálták, hogy új kapcsolatban van, miután csókolózás közben lefotózták a londoni Regent's Parkban. Későbbi hírek szerint a fotókon Danny Ramirez látható.

Bikini-clad Jessica Alba takes a break from hot romance as she spends time with family in Miami https://t.co/2vnfFYti9Z — Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) August 6, 2025

Albát és Ramirezt azóta számos romantikus kiránduláson látták együtt az elmúlt hónapokban.

Legutóbb a Los Angeles-i Beverly Glen Deliben ebédeltek, miközben nyilvánosan beszélgettek. A képeken látható volt, amint csókolóztak és ölelkeztek az étterme előtt. A témával kapcsolatos hasonló cikkünk itt olvasható.