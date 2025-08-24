Hírlevél

Jézus

Bibliai csoda nyomára bukkantak, ez a hajó lehetett Jézus tanítványainak eszköze

A szenzációs felfedezés évek óta lázban tartja a világot. A Galileai-tengerből előkerült egy 2000 éves fa csónak, amelyet Jézus hajója néven emlegetnek, és a Biblia vízenjárás csodájával hozzák összefüggésbe.
Jézus

A Jézus hajója néven ismertté vált lelet az i.sz. 1. századból származik. Régészek szerint a csónak a tanítványok idejéből való, és összekapcsolható a bibliai történetekkel.

Jézus hajója kerülhetett elő (A képen egy bizánci falfestmény)
Jézus hajója kerülhetett elő (A képen egy bizánci falfestmény) Fotó: Nino Okruashvili/pexels / Nino Okruashvili/pexels

Jézus hajója: bibliai csoda nyomai a Galileai-tengerben

Egy cédrusdeszkából készült, ovális alakú fa csónak került elő a Galileai-tengerből, amelyet Jézus hajója néven emlegetnek. 

A szénizotópos vizsgálatok szerint az i.e. 1. század és i.sz. 1. század közötti időszakból származik, vagyis pontosan abból a korszakból, amikor a Biblia tanúsága szerint Jézus a tanítványaival a tavon halászott.

A felfedezés 1986-ban történt, amikor aszály idején visszahúzódott a tó vize Magdala közelében. Két helyi amatőr régész, Moshe és Yuval Lufan fémdetektorral talált rá a hajóra. A maradványt tengeri régészek is megvizsgálták, és megerősítették, hogy a római korból való.

Danny Herman bibliai régész így fogalmazott:

Ez egy 2000 éves hajó a Galileai-tengerből, olyan típus, amilyet az evangéliumok említenek, körülbelül 12 ember számára. Összekapcsolható Jézus egyik legismertebb történetével: a vízen járással és a tó viharának lecsendesítésével.

A hajó lapos feneke ideális volt halászatra, javításain pedig olcsóbb faanyagot találtak, ami arra utal, hogy szegény halászok használták. Ez egybevág azzal, hogy a Biblia szerint Jézus tanítványai halászok voltak. A közelben talált olajlámpa és főzőedény pedig arra utal, hogy éjszakai utazásokra is használták a csónakot – írja a Daily Mail.

 

