Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Jim Lovell

Meghalt Jim Lovell, a legendás űrhajós

37 perce
Olvasási idő: 4 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Jim Lovell neve örökre összefonódik az űrkutatás történetével, különösen az Apollo 13 küldetéssel, amely a világ egyik legismertebb túlélési drámája lett. Jim Lovell karrierje és bátorsága, mint legendás űrhajós, nemcsak a NASA-t inspirálta, hanem az egész világot, bemutatva a kitartás és a gyors gondolkodás erejét az űrben. Az ő munkássága ma is példaértékű az űrkutatásban.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Jim LovellgyászApollo 13.űrkutatás

Jim Lovell, az Apollo 13 parancsnoka és legendás NASA űrhajós, 97 éves korában hunyt el, örökre beírva nevét az űrtörténet nagykönyvébe. Jim Lovell vezetésével az Apollo 13 küldetés a majdnem tragédiából példátlan sikertörténetté vált, amikor egy oxigénpalack robbanása után sikeresen hazavezette a legénységet.

Jim Lovell SUGAR LAND, TX - MAY 12: Astronaut Jim Lovell attends the OMEGA Speedmaster Houston Event at Western Airways Airport Hangar on May 12, 2015 in Sugar Land, Texas. Craig Barritt/Getty Images for OMEGA/AFP (Photo by Craig Barritt / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
Jim Lovell, az űrkutatás legendás alakja. Fotó: CRAIG BARRITT / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Jim Lovell életútja és hatása az űrkutatásra

James Arthur Lovell Jr. 1928-ban született Ohióban, és az amerikai haditengerészeti akadémián végzett. Tesztpilótaként dolgozott, mielőtt 1963-ban a NASA kiválasztotta az űrprogramjába. Négy űrrepülésen vett részt, köztük a Gemini VII, Gemini XII, Apollo 8 és az Apollo 13 küldetéseken.

Az Apollo 8 legénységével elsőként hagyta el a Föld pályáját, és először repült a Hold körül, miközben történelmi jelentőségű élő közvetítést tartottak, amelyben felolvasták a Teremtés könyvéből az első versszakokat. 

Az Apollo 13 küldetés során, amikor a szervizmodul oxigénpalackja felrobbant, Lovell gyors és nyugodt döntéseinek köszönhetően a legénység sikeresen tért vissza a Földre, a holdmodult mentőcsónakká alakítva. Ez a küldetés az űrkutatás egyik legsikeresebb túlélési története lett, amely új szabványokat állított fel a vészhelyzeti eljárások terén - írja a DailyMail.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!