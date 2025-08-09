Meghalt Jim Lovell, a legendás űrhajós

Jim Lovell, az Apollo 13 parancsnoka és legendás NASA űrhajós, 97 éves korában hunyt el, örökre beírva nevét az űrtörténet nagykönyvébe. Jim Lovell vezetésével az Apollo 13 küldetés a majdnem tragédiából példátlan sikertörténetté vált, amikor egy oxigénpalack robbanása után sikeresen hazavezette a legénységet.

Jim Lovell, az űrkutatás legendás alakja. Fotó: CRAIG BARRITT / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Jim Lovell életútja és hatása az űrkutatásra

James Arthur Lovell Jr. 1928-ban született Ohióban, és az amerikai haditengerészeti akadémián végzett. Tesztpilótaként dolgozott, mielőtt 1963-ban a NASA kiválasztotta az űrprogramjába. Négy űrrepülésen vett részt, köztük a Gemini VII, Gemini XII, Apollo 8 és az Apollo 13 küldetéseken.

Az Apollo 8 legénységével elsőként hagyta el a Föld pályáját, és először repült a Hold körül, miközben történelmi jelentőségű élő közvetítést tartottak, amelyben felolvasták a Teremtés könyvéből az első versszakokat.

Az Apollo 13 küldetés során, amikor a szervizmodul oxigénpalackja felrobbant, Lovell gyors és nyugodt döntéseinek köszönhetően a legénység sikeresen tért vissza a Földre, a holdmodult mentőcsónakká alakítva. Ez a küldetés az űrkutatás egyik legsikeresebb túlélési története lett, amely új szabványokat állított fel a vészhelyzeti eljárások terén - írja a DailyMail.