alvás

Brit tudósok elárulták a jó alvás titkát

1 órája
Fáradtan ébred reggelente? A szakértők szerint a jó alvás titka egyszerűbb, mint hinnénk. A 21:30-as szabály segíthet abban, hogy az alvás valóban pihentető legyen, és az ébredés friss energiával induljon.
A jó alvás nem luxus, hanem az egészség alapja. Kutatók szerint a 21:30-as szabály betartása javíthatja az alvás minőségét és a reggeli ébredés élményét – írja a Daily Express.

alvás, jó alvás
A jó alvás hozzájárul az egészségünk megőrzéséhez (illusztráció) Fotó: Unsplash

Jó alvás 21:30-tól kezdődik

Egy friss brit kutatás szerint az emberek 77 százaléka nem alszik eleget, és közel felük ritkán ébred kipihenten. A rossz alvás egyik fő oka az esti telefonhasználat, amely túlstimulálja az idegrendszert és rontja a pihenés minőségét.

Dr. Nerina Ramlakhan alvásszakértő a „21:30-as szabályt” ajánlja. Ez nem azt jelenti, hogy ebben az időpontban kell aludni, hanem azt, hogy 

ilyenkor érdemes elkezdeni a lecsendesedést: olvasással, relaxációval vagy meditációval.

 Így a test és az elme fel tud készülni a pihenésre.

A felnőtteknek 7–9 óra alvás szükséges. A tartós alváshiány növeli az elhízás, a szívbetegségek, a depresszió és a gyenge immunrendszer kockázatát.

A kutatás azt mutatta, hogy akik este 21:30 körül kezdenek nyugodni, jobban alszanak, kipihentebben ébrednek, és hosszú távon a krónikus betegségek kockázata is csökkenhet. A jó alvás tehát nem csupán komfort kérdése, hanem az egészség egyik alappillére.

 

