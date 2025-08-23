Világsztár lett Jollyból, mutatjuk, most melyik kontinensen hódít a Bulikirály!

A zenész először a Bulikirály című slágerével került a japán közönség látókörébe. A japán kiadó Jolly zenéjét egy anime betétdalaként használta fel, amivel elindult a nemzetközi áttörés – írja a Bors.

Milliók hallgatják Jolly dalait a világ másik felén.

Fotó: Jolly/Instagram

Meghódították Japánt Jolly dalai

A koreográfiára készült rajongói videók világszerte terjedni kezdtek. Most pedig egy újabb dala, a Bombashéj került feldolgozásra Japánban. Ez a szám szintén egy animációs sorozat főcímdala lesz. A zenész elmondása szerint óriási megtiszteltetés számára ez az elismerés. Hozzátette, hogy a japán rajzfilmek hatalmas rajongótáborral bírnak világszerte. Anyagilag is korrekt volt a megállapodás, de nem ez volt számára a fő szempont.

Nagyon büszke vagyok, hogy magyarként egy másik kontinensen képviselhetem ilyen módon a hazánkat. Isten ajándéka ez!

– fogalmazott az énekes.

Jolly szerint ez a lehetőség megkoronázza a több mint húszéves pályafutását. Bár nem tervezi, hogy Japánba költözik, egy esetleges fellépésre szívesen igent mondana.

Szerelme is büszke rá

Jollyra kedvese, Szuperák Barabara is nagyon büszke. Az énekes nemrég jegyezte el Barbit, akivel hét éve alkotnak egy párt.

Igent mondtam!

- írta posztjában Szuperák Barbara, aki a közös fotón a gyűrűjét is megmutatta.